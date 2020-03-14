رسميًا.. المغرب تعلن توقف النشاط الرياضي لكرة القدم

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن توقف التوقف النشاط الرياضي الخاص بجميع مباريات كرة القدم في مختلف البطولات بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونشر الاتحاد عبر موقعه الرسمي قائلًا: "تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

توقيف جميع مباريات كرة القدم بكل فئاتها بداية من صدور هذا البلاغ حتى إشعار آخر".

على ناحية أخري تتواجد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي

برئاسة المستشار محمد الكلية في المغرب استعدادًا لمواجهة نظيره الرجاء البيضاوي في إياب نصف نهائي البطولة العربية والمقرر لها أن تقام مساء غد الأحد بالمغرب.

وكان الدراويش أنهى لقاء الإياب على ملعب إسماعيلية بالفوز بهدف دون رد سجلة فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء.