تأجيل مباريات المجموعة العاشرة بالقسم الثالث بمنطقة الشرقية

نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار سوء حالة الطقس و التقارير التى قد وصلت لجنة المسابقات، بتضرر أرضيات بعض الملاعب جراء السيول و عدم إمكانية الفرق من أداء تدريباتها بشكل طبيعى، وعدم إمكانية إقامة مباريات الجولة ٢٤ بنفس موعدهاالمحدد يوم الاثنين القادم وحرصا على سلامة جميع عناصر اللعبة.
فقد قررت لجنة مسابقات القسم الثالث - المجموعة العاشرة والتى تنظمها منطقة الشرقية تأجيل المباريات على أن تقام فى الأيام والتوقيتات التالية:
مباريات الأسبوع ٢٤ ستقام يوم (الأربعاء الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٠) بنفس الملاعب المحددة سابقا الساعة «٢:٣٠» مساء.
مباريات الأسبوع ٢٥ ستقام يوم (الأحد الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٠) بنفس الملاعب المحددة سابقا الساعة «٢:٣٠» مساء.
مباريات الأسبوع ٢٦ ستقام يوم (الأربعاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٠) بنفس الملاعب المحددة سابقا الساعة «٢:٣٠» مساء.
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