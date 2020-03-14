مرتضى منصور ينتقد اتحاد الكرة بعد تأجيل مباريات الدوري بسبب الأحوال الجوية

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إنتقادات حادة إلى اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى بعد أن تم تأجيل مباريات اليوم وغدًا بسبب سوء الأحوال الجوية.
موضحًا أن اللجنة تكيل بمكيالين بعد أن رفضت تأجيل لقاء القمة لنفس السبب وعاقبتنادى الزمالك بخصم ست نقاط من رصيده باعتبار أنه منسحب وهو عكس الواقع تمامًا، حيث حالت الظروف المناخية من وصول أتوبيس الفريق إلى استاد القاهرة بدليل أنه تم تأجيل اللقاء لمدة ساعة وذكر أن ذلك سببه سوء الأحوال الجوية.
وأشار رئيس نادى الزمالك إلى أنه متمسك بقرار إعادة المباراة، وهناك ملف كامل مدعم بالفيديو والمستندات سيتم رفعه إلى المحكمة الرياضية الدولية فى حال عدم صدور قرار من لجنة التظلمات التى تقدم إليها نادى الزمالك بشكوى رسمية يتضرر فيها من العقوبات التى وقعت عليه رافضًا أن يكون الفريق قد انسحب من مباراة القمة.
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