نتيجة مباراة الفجيرة والشارقة في الدوري الإماراتي

يتواجه فريق الشارقة مع مضيفه نادي الفجيرة، في إحدى قمم مباريات اليوم في الدوري الإماراتي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة عشر.

المباراة التي ستذاع على قناة أبو ظبي الرياضية 1، ستنطلق في تمام الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش، 15:45 بتوقيت مصر، 16:45 بتوقيت السعودية، على “استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة” بمدينة ابو ظبي.

بدأ نادي الفجيرة مواجهات الوقت الضائع، حيث يحتل مؤخرة ترتيب دوري الخلجي العربي، برصيد 12 نقطة، ويحتاج للفوز ولا شيء غيره من أجل الهروب من أزماته، ولكنه سوف يصطدم بالملك.

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الشارقة يتواجد في المركز الخامس برصيد 32 نقطة، ويريد تعويض خروجه من نصف نهائي كأس رئيس الدولة أمام العين، والاقتراب أكثر من فرق المقدمة، حيث يفصله خمس نقاط فقط عن مركز الوصافة.

وسيحاول الملك الاستفادة من لقاء العين ضد الجزيرة الليلة، وتعثر منافس مباشر في المربع الذهبي، من أجل تقليص الفارق والصعود من المركز الخامس إلى الثالث في حالة الانتصار.

يذكر أن آخر أربعة مباريات عرفت انتصارات ساحقة للشارقة، منها خماسية الموسم الماضي، ويرجع تاريخ آخر تفوق للفجيرة لشهر نوفمير من عام 2018.

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