نتيجة مباراة العين والجزيرة في الدوري الإماراتي

يحتضن “استاد محمد بن زايد”، مباراة نارية ومثيرة بين العين ومضيفه الجزيرة ضمن منافسات الدوري الإماراتي، وتحديدًا الجولة الـ19.

المباراة التي ستذاع على قناة أبو ظبي الرياضية 1، ستنطلق في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، على “استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة” بمدينة ابو ظبي.

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة العين والجزيرة في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 10-3-2020 ضمن منافسات نصف نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي.

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ويحل العين ضيفًا على العاصمة الإماراتية، بهدف تقليص الفارق مع المتصدر الأهلي، الذي يتفوق عليه بفارق ست نقاط، مع بقاء مباراة أقل للبنفسج، الذي عاد من انتصار وتأهل لنهائي كأس رئيس الدولة على حساب فريق الشارقة.

ويعود لصفوف العين في المباراة مهاجمه التوجولي “لابا كودجو” بعد التصديق على قرار إيقافه لمدة مباراة واحدة.

أما الجزيرة فيتواجد في المركز الثالث خلف منافسه مباشرة، برصيد 33 نقطة، وفي حالة الفوز سيصبح على بعد أربع نقاط من الوصافة، وسبع نقاط عن الصدارة، التي يحتلها شباب أهلي دبي.

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