رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 14 - 3 - 2020.. مشاهدة مباراة الجزيرة ضد العين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 14 - 3 - 2020.. مشاهدة مباراة الجزيرة ضد العين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:
جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الـ19"
الجزيرة ضد العين، تقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، و7:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و8:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.
جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الـ21"
يوسفية برشيد ضد مولودية وجدة، تقام المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة المغربية الرياضية.
أولمبيك آسفي ضد المغرب التطواني، تقام المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة المغربية الرياضية.