رياضة | يوفنتوس ينقلب على بيانيتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس ينقلب على بيانيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي في طريقه للاستغناء عن خدمات نجم كبير في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لما ورد عن صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فإن يوفنتوس يبدو أنه في طريقه للتخلي عن خدمات نجم وسطه البوسني ميراليم بيانيتش في الميركاتو الصيفي المقبل.

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وأثار المردود السيء لبيانينش غضب مدربه ماوريسيو ساري، والذي أسقطه من حساباته في مباراة ديربي إيطاليا الأخيرة ضد إنتر ميلان، والذي حسمها اليوفي لمصلحته، قبل إيقاف الدوري الإيطالي بسبب كورونا.

وأكدت التقارير أن فريقي إنتر ميلان وباريس سان جيرمان الفرنسي يراقبان عن كثب وضعية الدولي البوسني صاحب الـ30 عاماً.

وأشارت الصحيفة، لأن يوفنتوس سيتسغل الأموال المنتظرة من صفقة بيانيتش، ويقوم بالتوقيع مع أحد النجمين، ساندرو تونالي لاعب بريشيا، وبول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.