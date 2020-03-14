رياضة | الجنايني يجتمع مع جهاز المنتخب لمناقشة قرار "كاف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجنايني يجتمع مع جهاز المنتخب لمناقشة قرار "كاف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عقد جلسة مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري خلال الساعات القليلة المقلبة، من أجل مناقشة كافة الأمور الخاصة بالمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" قرر تأجيل مباراتي منتخب مصر أمام توجو حيث كان محددا لهما السادس والعشرين والتاسع والعشرين من مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، خوفا من تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يعقد الجهاز بقيادة حسام البدرى، جلسة مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية خلال الأيام القادمة من أجل الحديث عن ملامح الفترة المقبلة وهل سيتغل اتحاد الكرة فترة إلغاء الأجندة الدولية وتقوم لجنة المسابقات بتحديد مواعيد المباريات المؤجلة الأخيرة بسبب سوء الأحوال الجوية.