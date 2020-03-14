رياضة | أسطورة ليفربول يوجه نقدا لاذعا لمحمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة ليفربول يوجه نقدا لاذعا لمحمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، نقدا لائع من أحد أسطاير الريدز، بعد تقييمه لآداء صلاح خلال هذا الموسم.

وقال ستيف نيكول، أسطورة ليفربول، "إن هناك سلبيات كثيرة في فريق المدير الفني الألماني يورجن كلوب، والانتصارات كان تغطي على تلك الأخطاء، بالرغم من الظهور الباهت في بعض الاحيان.

وتحدث نيكول خلال تصريحات إعلامية أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية قائلا: "الفوز كأنه مزيل العرق. إنه يزيل كل الروائح الكريهة في المباراة، كما أنه يخفي الكثير من الأشياء السيئة".

وأضاف: "يمكنك قول ذلك على أداء صلاح هذا الموسم.. هل هناك لاعب يحبطك أكثر منه في البريميرليج أو شخص آخر يفعل ما يقوم به في المباراة؟، ثم فجأة يحقق صلاح شيئا ما. ومرة أخرى تجده يلعب في كل مباراة.. لماذا؟ لأنهم يفوزون".