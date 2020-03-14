شكرا لقرائتكم "كورونا" يهدد إقامة عمومية الجبلاية لتعديل لائحة اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر باتحاد الكرة، أن الجمعية العمومية للجبلاية الخاصة بمناقشة واعتماد لائحة النظام الأساسى الجديدة، لم يتم تحديد موعد نهائى لها، كما أنه ليس مؤكدا إقامتها فى إبريل المقبل كما كان يفكر اتحاد الكرة.

وقال المصدر، إن تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزارة الصحة بتعليق كافة التجمعات التى تتطلب حضور أعداد كبيرة فى أماكن مغلقة، تنطبق على الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، لذا مازال الأمر محل تشاور ولم يتم تحديد موعد نهائى للجمعية العمومية كى يتم اعتماد اللائحة الجديدة.

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وكانت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، حددت شهر إبريل المقبل موعدا مبدئيا لعقد الجمعية العمومية العادية لمناقشة لائحة النظام الأساسى الجديدة التي سيرسلها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إلى الجبلاية، قبل أن يتم عرضها على الجمعية العمومية للتصويت عليها واعتمادها.

ورحب الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" ، بتقديم موعد انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لتقام قبل دورة الألعاب الأولمبية المقبلة وتحديدا في شهر يونيو أو يوليو المقبلين ، بناء علي طلب مسؤولي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.. وأكدت سارة ساليمون مسؤولة الفيفا لأعضاء اللجنة الخماسية أن لائحة فيفا بضرورة اقامة الانتخابات عقب دورة الألعاب الاولمبية ، لا ينطبق علي اللجنة الخماسية وإنما علي الاتحادات المنتخبة فقط ، وتنطلق الدورة الاولمبية يوم ٢١ يوليو المقبل .. واشترط الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" توقيع أى مرشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة على "تعهد نزاهة" قبل خوض الانتخابات، تنفيذا لبند تضارب المصالح فى اللائحة الجديدة التى سيتم اعتمادها وتفعيلها قبل الانتخابات المقبلة.

ويعتبر هذا التعهد بمثابة إقرار من المرشح بعدم سقوطه فى فخ تعارض المصالح الذى تحرمه اللائحة الجديدة، وحال ثبوت تورط المرشح فى أى شبهة تعارض مصالح بين عمله الخاص وعضوية اتحاد الكرة، سيكون معرضا للخروج من السباق الانتخابى حال تم الطعن عليه.. واستقر اتحاد الكرة مع سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على التعديلات النهائية التى سيتم وضعها فى اللائحة الجديدة قبل اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للجبلاية.