شكرا لقرائتكم أمير عزمى يطالب بتأجيل الدراسة: "أرواح البشر أهم من أي حاجة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب أمير عزمى نجم الزمالك السابق ومدرب نادى مصر الحالي من المسئولين ضرورة تأجيل المدارس خلال هذه الفترة بسبب إنتشار فيروس كورونا. و علق أمير عزمى عبر صحفحته الشخصية على " تويتر " : " صحة البشر أهم من أي حاجة .. أتمنى المحافظة على أرواح البشر و أتمنى النظر في عدم استمرار المدرس أو أي تجمعات فيها ضرر على صحة الإنسان .. ربنا يسترها على الناس". ويستعد فريق نادى مصر إلى مواجهة أسوان الثلاثاء المقبل بعدما تم تأجيل مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربى الخميس الماضى . وشهدت استعدادات فريق نادى مصر للموسم الجديد الدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر ولعب 4 وديات، حيث نجح فى الفوز على الإعلاميين 1/0 فى أولى وديات المعسكر، قبل أن يخسر من كوكاكولا بهدف فى آخر الشوط الثانى ويلتقى البدرشين الأربعاء الماضى وينجح فى الفوز ٦/١قبل أن يهزم حرس الحدود 2 / 1 فى ختام المعسكر . Advertisements كما خاض فريق نادى مصر بقيادة مديره الفنى خالد جلال وديتين قبل معسكر أكتوبر، خسر من إنبى وديًا 2/1 فى إطار الاستعداد لانطلاق الدور الثانى بعدما تعادل أمام الشرقية للدخان، والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله فى المباراة الودية التى جمعت كلا الفريقين على ملعب الدخان. نجح خالد جلال فى قيادة نادى مصر لعبور وادى دجلة بالفوز بنتيجة 2 / 1، فى المواجهة التى أقيمت بينهما 16 فبراير الماضى ضمن منافسات دور الستة عشرة لبطولة كأس مصر، ليصعد نادى مصر لدور الثمانية ويودع وادى دجلة البطولة. ويضم الجهاز الفنى المساعد لخالد جلال، كلاً من أمير عزمى مجاهد ووائل كوندى لمعاونته فى الأمور التدريبية داخل نادى مصر، ويتولى تدريب حراسة المرمى، خالد متولى.

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