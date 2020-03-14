موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة في الدوري المصري

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة

يواصل الفريق الكروي بنادي الزمالك تدريباته اليوم (السبت)، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة في الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري، وذلك بعد قرار اتحاد الكرة تأجيل لقاء مباراة الفريق الأبيض أمام المصرى، الذى كان من المقرر إقامته غداً،الأحد، فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر للدوري المصري بسبب سوء الأحوال الجوية.

موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة



تقام مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً ضمن منافسات الأسبوع الـ19 من فعاليات الدورى الممتاز باستاد القاهرة.

موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة



وخاض لاعبو الزمالك أمس الجمعة، فقرة تأهيلية لمدة نصف ساعة بالجرى في محيط ملعب النادى، ضمن الاستعدادات التي يخوضها الفريق لمواجهة مصر المقاصة، بعدها أدى اللاعبون بعض تدريبات الرشاقة والمرونة، بالإضافة إلى بعض تدريبات تأهيلية بالكرة من خلال تمريرات الكرة فيما بين اللاعبين وبعضهم.



تدريب الزمالك

موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة

وحدد جهاز الزمالك، برنامجا تدريبيا خاصا لمحمود عبدالرحيم جنش وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد عبدالغني ومحمود عبدالرازق شيكابالا لاعبو الفريق، داخل جيمانيزيوم النادي، حيث فضل الجهاز الفني عدم خوضهم التدريبات الجماعية والاكتفاء بمران الجيمانزيوم، ويأتي ذلك ضمن برنامج تدريبي محدد موضوع من قبل الجهاز الفني للاعبين لتجهيزهم للمباريات المقبلة بينما خاض ثلاثي حراس مرمى الزمالك، محمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي فقرة تأهيلية خاصة تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب الحراس وعقب ذلك أدوا فقرة فنية قوية، اعتمد خلالها مدرب الحراس على تدريبهم على سرعة رد الفعل.

موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة



وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون جلسة مع جهازه المعاون المكون من سامى الشيشينى المدرب العام وأمير عبد العزيز المدرب المساعد، لتعديل برنامج تدريب الفريق.

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جاء اجتماع كارتيرون مع جهازه المعاون بالزمالك من أجل وضع خطة تدريب الفريق اليوم الجمعة، حيث سيخوض الأبيض مرانه على ملاعب الناشئين، كونها من النجيل الصناعى "الترتان" بسبب وجود تجمع مياه فى ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بسبب هطول الأمطار منذ الأمس بصورة مستمرة.



كارتيرون

موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة



وشهد الاجتماع الحديث حول معدلات اللياقة البدنية إلى جانب التدريب على النواحى الفنية خاصة إن الفريق قد عاد اليوم، لاستئناف تدريباته بعدما حصل اللاعبين على راحة يوم الخميس الماضي عقب تأجيل لقاء الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ18 بالدورى الذى كان من المقرر إقامته أمس الأول الخميس، قبل أن يتم تأجيل اللقاء بسبب الأحوال الجوية.

موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة



كما قرر كارتيرون،الاعتماد على المجموعة الأساسية للفريق خلال المرحلة المقبلة في منافسات الدورى وذلك بعدما تم منح اللاعبين فترة راحة كافية، عقب الانتهاء من خوض مباراة الترجى التونسى، فى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا، التي تخطاها الأبيض ليصعد إلى نصف النهائي الأفريقي بفضل الفوز فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب أمام الترجى بنتيجة 3 / 2.

ويسعى كارتيرون لقيادة الزمالك لتحقيق نتائج إيجابية في بطولة الدورى، لتحسين وضعه بجدول ترتيب الدورى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة

وقام كارتيرون بتعديل برنامج الزمالك خلال المرحلة الحالية بعد تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام المصرى البورسعيدى، التي كان من المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء غد الأحد، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر، على ستاد المكس بالإسكندرية، حيث سيتم تحديد موعد جديد للمباراة بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباريات اليوم السبت وغد الأحد، وذلك في بطولة الدورى نظرا لتقلبات الأحوال الجوية وهو ما أدى قيام الفريق الأبيض بخوض تدريباته أمس، الجمعة، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على ملاعب الناشئين لكونها من النجيل الصناعي "الترتان" بسبب وجود مياه في ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بسبب هطول الأمطار منذ أول أمس، الخميس بصورة مستمرة.



الزمالك

موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة



ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 4 مواجهات فيما هُزم فى 3 لقاءات من بينهم هزيمة اعتبارية بنتيجة 2 / 0، بعدما اعتبر منُسحبًا من مواجهة الأهلى فى القمة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، فيما سجل لاعبيه 22 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا، لذا يسعى الأبيض لتحقيق الفوز فى المواجهات المقبلة لضمان الاستمرار فى المنافسة بالبطولة المحلية، خاصة فى ظل المنافسة الشرسة من الأهلى والمقاولون وبيراميدز، فى المربع الذهبى هذا الموسم.