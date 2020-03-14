تعرف على موعد مباراة الأهلى القادمة بعد تأجيل مواجهة إنبي

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلى القادمة بعد تأجيل مواجهة إنبي



يباشر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلى تدريباته اليوم (السبت)، استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلى القادمة بعد تأجيل مواجهة إنبي



وتقام مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي على ستاد السلام في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء المقبل، وهي المواجهة التي يسعى خلالها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر إلى استعادة نغمة الانتصارات التي توقفت أمام سموحة في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي على ستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الـ18 للدوري المصري.



تدريب الأهلي

موعد مباراة الأهلى القادمة بعد تأجيل مواجهة إنبي



واستأنف الأهلي تدريباته أمس،على ملعب مختار التتش، رغم قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة إنبي التي كان من المقرر إقامتها اليوم (السبت)، في إطار اللقاء المؤجلة من الجولة الـ14 بالدوري،وذلك بسبب سوء حالة الطقس.

موعد مباراة الأهلى القادمة بعد تأجيل مواجهة إنبي



واشتمل مران الأهلي أمس على جانب بدني أولاً، ثم حرص فايلر على إجراء تقسيمة، شارك فيها جميع اللاعبين، استعدادًا للارتباطات المقبلة.

موعد مباراة الأهلى القادمة بعد تأجيل مواجهة إنبي



وأدى علي معلول لاعب الأهلي أمس جلسة في الجيم، ثم استكمل تدريباته التأهيلية على ملعب التتش بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات، تمهيدا لانتظامه في المران الجماعي وتجهيزه للمباريات المقبلة.

ويخضع معلول لبرنامج تأهيلي، بعد شكوى من آلام في العضلة الأمامية عقب انتهاء مباراة صن داونز في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلى القادمة بعد تأجيل مواجهة إنبي



في حين واصل الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في كاحل القدم.

ومن المنتظر أن يستمر الأنجولي في تنفيذ بعض الوحدات التأهيلية في الجيم لعدة أيام، قبل أن يبدأ بعدها في تدريبات الجري حول الملعب بشكل تدريجي ثم يستكمل برنامجه التأهيلي بالمران الخفيف بالكرة على هامش مران الفريق الجماعي، تمهيدا لانتظامه تدريجيا في التدريبات الجماعية خلال أسبوعين.

وأجرى جيرالدو أشعة على القدم بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته في مباراة صن داونز، وكشفت تعرض اللاعب، لجزع في الكاحل، يحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تستمر أسبوعين، يعود بعدها للمشاركة في المران.

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موعد مباراة الأهلى القادمة بعد تأجيل مواجهة إنبي



كما يستعيد الأهلي جهود مدافعه محمود متولي خلال التدريبات المقبلة بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً وكانت عبارة عن إجهاد في العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي.

واستبعد فايلر متولي من مباراة سموحة الأخيرة بسبب الإجهاد في العضلة الخلفية حيث فضّل الجهاز الفني إراحة اللاعب حتى لا تتفاقم إصابته.

موعد مباراة الأهلى القادمة بعد تأجيل مواجهة إنبي



بينما يعود رمضان صبحي لاعب الفريق لمباريات الاهلي بعد لقاء الإنتاج الحربي عقب اكتمال شفاؤه التام من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية وحرمته من تدريبات ومباريات الفريق الماضية.

وخاض رمضان صبحي برنامج تأهيلي على مدار الأيام الماضية وسيكون بإمكان اللاعب المشاركة في التدريبات والمباريات المقبلة بعدما خاض برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية التي تعرض لها يوم 17 ديسمبر الماضي بإحدى تدريبات الفريق.

موعد مباراة الأهلى القادمة بعد تأجيل مواجهة إنبي



ويتربع الأهلى على عرش صدارة الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بعد أن فاز في 16 مباراة وتعادل في واحدة.

موعد مباراة الأهلى القادمة بعد تأجيل مواجهة إنبي



على الجانب الآخر، يستأنف الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار تدريباته اليوم بعد أن حصل اللاعبين على راحة يومي الخميس والجمعة بسبب سوء الاحوال الجوية بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل مواجهة الانتاج مع نادى مصر والتى كان مقرر لهاً الثانية والنصف ظهر الخميس الماضي على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري.

موعد مباراة الأهلى القادمة بعد تأجيل مواجهة إنبي



يذكر أن الإنتاج الحربى تعادل مع المقاصة بهدف لكل فريق ،فيما تعادل الاهلي مع سموحة بنفس النتيجة في اخر ظهور للفريقين بالمسابقة المحلية ،حيث تأجلت مباراة الإنتاج مع نادي مصر، وتأجلت مباراة الأهلي مع انبي لسوء الأحوال الجوية.

موعد مباراة الأهلى القادمة بعد تأجيل مواجهة إنبي

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.