شكرا لقرائتكم تعليق أنشطة اتحاد التنس الدولي 6 أسابيع بسبب فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد لاعبي التنس المحترفين عن توقف مباريات التنس للرجال لمدة ستة أسابيع بسبب مخاوف تتعلق بالصحة والسلامة العامة، عقب تفشي فيروس كورونا، وهذا يعني تعليق جميع بطولات الرابطة، المجدولة حتى 20 أبريل، ويطبق هذا القرار حتى على البطولات المقامة حاليا، في كازاخستان، وجنوب افريقيا.

وتعد أبرز البطولات المتأثرة بهذا القرار هي بطولة ميامي المفتوحة، وبطولة مراكش، ورولكس مونتي - كارلو ماسترز، وبرشلونة المفتوحة، وبودابست، ويأتي التعليق لمدة ستة أسابيع في أعقاب تحذيرات منظمة الصحة العالمية، مع تقييد السفر لمدة 30 يومًا الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة للمواطنين الأجانب من 26 دولة أوروبية.

كمال أعلنت رابطة محترفات التنس WTA، عن إلغاء عدة بطولات كانت ستقام بالشهر المقبل بين 6 و12 أبريل، في الولايات المتحدة الامريكية، وكولومبيا والمكسيك، وذك نظرا للمخاوف الصحية من فيروس كورونا، حيث كانت الحكومة الكولومبية قد اتخذت تدابير أمنية للحفاظ على الصحة العامة، بمنع التجمعات لأكثر من 500 ىشخص،وياتي هذا بعد إلغاء بطولة ميامي الامريكية، منذ أيام.

يذكر أن محمد صفوت لاعب وادى دجلة ومنتخب مصر للتنس حافظ على تصنيفه رقم 131 فى قائمة أفضل لاعبى العالم لكرة المضرب، والذى صدرالاثنين الماضي عن الاتحاد الدولى.

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ويعد هذا التصنيف هو أفضل ما وصل إليه محمد صفوت فى مسيرته الاحترافية، حيث يسير البطل المصرى بخطى ثابته منذ بداية الموسم الجارى نحو اقتحام قائمة التوب 100، وذلك بعد تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020، كما نجح البطل المخضرم أيضاً فى بلوغ الدور الرئيسى لبطولة أستراليا المفتوحة للمرة الأولى منذ 42 عاماً فى تاريخ التنس المصري.

ومازال محمد صفوت متصدرا للترتيب العربى للتصنيف العربى للتنس ويليه البطل التونسى مالك جزيرى بالمركز الثانى عربيا والمرتبة 260 عالميا،

وفى المركز الثالث من لبنان بنيامين حسان و350 عالميا، أما فى المركز الرابع يأتى التونسى عزيز دوقاز و357 عالميا، فيما تقدم المصرى كريم مأمون 19 مركزا عالميا ليأتى بالمرتبة 381 عالميا، وليتقدم كذلك مركزا عربيا واحدا بدلا من اسكندر منصورى ليأتى كريم خامسا، فيما يحل التونسى منصورى بالمركز السادس عربيا، و385 عالميا.

وفى المركز السابع يأتى من المغرب آدم منديرا 461 عالميا، وبالمركز الثامن مواطنه لمين وهاب والمركز 669 عالميا، من لبنان بالمركز التاسع، هادى حبيب و751 عالميا، بالمركز العاشر من مصر حسام يوسف و 807 عالميا.