شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يرحب بالبقاء فى الأهلي وعدم العودة لهيدرسليفيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحّب رمضان صبحي لاعب الأهلي المُعار من نادي هيدرسفيد الإنجليزي بالبقاء في القلعة الحمراء وعدم العودة مرة أخرى لأوربا مُبدياً رغبة تامة وأكيده على الاستمرار في الأهلي بعدما استعاد جزء كبير من مستواه عقب عودته للأهلي في يناير قبل الماضي.

وأبدى رمضان صبحي لمسئولو النادي الأهلي ترحيبه بالبقاء فى القلعة الحمراء ، وطلب منهم إنهاء الأمر مع ناديه هيدرسفيلد الإنجليزي.

وانتقل رمضان صبحي للأهلي في يناير قبل الماضي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترليني قبل أن يُجدد الأهلي الإعارة لمدة موسماً جديداً ينتهي بنهاية الموسم الجاري مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.

ويرغب الأهلي في شراء رمضان صبحي نهائياً لحاجة الفريق لجهوده خاصة بعدما أضاف اللاعب الكثير للقلعة الحمراء بفضل حيويته وشبابه وحماسه الواضح وبدأ مسئولو القلعة الحمراء مرحلة "جس النبض" مع نادي هيدرسليفيد الإنجليزي لشراء اللاعب نهائياً.

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إدارة هيدرسفيد ترغب في تحقيق مكسب كبير من وراء بيع رمضان صبحي حيث حددت مبلغ مبدئي يصل لـ8 مليون جنيه إسترليني وهو مبلغ كبير للغاية لا يتناسب تماماً مع قدرات الأهلي المالية.

الأهلي تحدث مع رمضان صبحي بشأن البقاء مع الفريق ورحّب اللاعب بالعرض الأهلاوي وأكد أنه لا يُمانع البقاء خاصة بعدما أعاد له الأهلي مستواه ولياقته وقاد المنتخب الأولمبي لحصد أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل لأولمبياد طوكيو كما بات رمضان مُرشحاً بقوة للانضمام للمنتخب الوطني الأول ويرى رمضان أن التجربة الأهلاوية أعادت له بريقه بعد فترة طويلة من الجلوس على الدكة في إنجلترا مع ناديي ستوك سيتي وهيدرسفيلد.

رمضان صبحي ابلغ أدارة الأهلي أن بقاؤه مع الفريق مُرتبط بحسم الصفقة مع هيدرسفيلد الإنجليزي وهو ما سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة خاصة وأن اللاعب أمامه عروض من أوربا أبرزها من البرتغال وإيطاليا.

وأقنرب رمضان صبحي من العودة لمباريات الأهلي بعد التعافي بشكل تام تقريباً من الإصابة التي حرمته من مباريات الفريق قبل ثلاثة أشهر بتمزق في العضلة الخلفية.