شكرا لقرائتكم اعرف توصيات اللجنة الطبية باتحاد الكرة لمحاربة "كورونا" فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تناقش اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان، عددا من التوصيات قبل اعلانها فى الندوة الطبية اليوم التى تعقد بمقر الجبلاية للتوعية حول فيروس الكورونا وطرق الوقاية منه.

وتوصلت اللجنة الطبية لبعض التوصيات للوقاية من فيروس كورونا، أهمها التوصية بعدم مصافحة اللاعبين والحكام قبل المباريات ، وكذلك منع الإحتفالات بعد إحراز الأهداف عن طريق العناق والتقبيل وغيرها، فضلا عن خضوع اللاعبين لفحوصات طبية فى حالة ظهور أى عرض من أعراض مرض الكورونا.

كما ستتم مطالية كل نادي بإرسال تقارير عن أي لاعب أو فرد يظهر عليه أعراض مرض الكرونا من أجل سرعة اتخاذ الإجراءات لعلاج هذا المصاب وإخطار اتحاد الكرة ووزارة الشباب و الرياضة به.

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وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباريات منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، والتي تستضيفها الكاميرون في العام المقبل، بسبب فيروس كورونا، وبذلك ستتأجل مباراتى منتخب مصر مع توجو.

ووفقًا لخطاب الاتحاد الإفريقي فتقرر تأجيل المباريات الخاصة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في الفترة من 25 وحتى 31 مارس الجاري، مما يعني تأجيل منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات وأشار الاتحاد الإفريقي في خطابه إلى تحديد موعد جديد لتلك المباريات سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق، جدير بالذكر أن المنتخب المصري كان من المقرر أن تواجه منتخب توجو يومي 26 و29 من الشهر الجاري.

من جانبه قال الدكتور تيدروس ادحانوم جربيسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفى في جنيف اليوم ، هناك أشياء بسيطة يمكن اتباعها حتى لا نصاب بالعدوى مثل غسل الأيدي بالمياه والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس، موضحا أنه يجب التواصل مع الأنظمة الصحية في كل بلد لمعرفة الأساليب الصحية لمكافحة الفيروس، ويمكن تشارك المعلومات وقال، إن منظمة الصحة العالمية تطلق الاستجابة لفيروس كورونا حتى الساعة، ندعو الحكومة للمشاركة والاستثمار في مكافحة المرض، وطالب الناس بالذهاب إلى موقع المنظمة لمعرفة المزيد عن المعلومات عن كورونا.