شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربى: إيقاف نشاط الكرة لا يتعلق بمواجهة الإسماعيلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سعيد وهبى المتحدث الرسمى لنادى الرجاء المغربى إن قرار ناديه بإيقاف نشاط الكرة لا يشمل الفريق الأول الذى يستعد للقاء الإسماعيلى فى البطولة العربية، وأضاف المتحدث الرسمى للرجاء المغربى فى مداخلة هاتفية لقناة أون تايم "استعداداتنا مستمرة لمواجهة الإسماعيلى، وقرار إيقاف النشاط الكروى، يخص مدرسة الكرة فقط ما بين أعمار 6 سنوات حتى 12 عام حرصا عليهم من انتشار مرض كورونا فى المغرب".

وقرر الاتحاد العربى إقامة مباراة الرجاء المغربى بالبطولة العربية بدون جمهور، وأصدرت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية قراراً بإقامة المباريات التى تجمع بين الفرق المغربية والفرق الأجنبية بدون جمهور، وجاء هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وعن قرار مشاركة حميد أحداد فى مواجهة الزمالك قال سعيد وهبى : "مسئولو الرجاء سيبحثون الأمر مع نظرائهم فى الزمالك وليس لدى تصريح واضح فى هذا الشأن".

وتأهل الرجاء المغربى لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، للمرة الأولى منذ 15 عاما، رغم خسارته فى لقاء العودة بهدف وحيد، مستفيدا من فوزه ذهابا فى المغرب، بثنائية نظيفة، ويواجه الرجاء المغربى، فريق الزمالك، في نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، خلال شهر مايو المقبل، إذ ستقام مباراة الذهاب في المغرب أحد أيام 1 أو 2، بينما تلعب مباراة الإياب فى القاهرة، أحد أيام 8 أو 9 من نفس الشهر.

ويفقد الرجاء في مباراة الإسماعيلى لجهود لاعبه عبد الإله الحافيظي بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الضامة والتي كان تعرض لها في مباراة فريقه أمام مازيمبي بإياب ربع نهائي دوري الأبطال.

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وحرص أعضاء مجلس إدارة نادى الرجاء برئاسة جواد الزيات على زيارة بعثة الإسماعيلى بفندق الإقامة وذلك خلال استعدادات الأخير للقاء بطل المغرب ، فى إياب الدور قبل النهائى للبطولة العربية.

وأهدى رئيس الرجاء درع صنع خصيصا من أجل منحه للإسماعيلى، فى إشارة تدل على مدى الترابط والأخوة التى تجمع الناديين.

وأشار مسئولو الرجاء إلى أن تلك الجلسة تأتى ردا للجميل ، بشأن حسن وكرم الضيافة التى لاقته بعثة الفريق المغربى خلال تواجدها بالإسماعيلية.

وأكد جواد الزيات على سعيه الدائم لتذليل كافة العقبات والعمل جليا نحو توفير كافة سبل الراحة لبعثة الدراويش.

ومن جانبه قال المستشار محمد الكلية رئيس البعثة أن تلك الزيارة تأتى فى إطار تعزيز أوجه التعاون بين الناديين، العمل جليا على تحقيق مزيد من الترابط والألفة بين الجانبين.