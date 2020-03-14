شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. بند الـ8 سنين يمنح سيف زاهر ومجاهد ولطيف الترشح لانتخابات الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئول باتحاد الكرة أنه سيتم اعتماد بند الـ8 سنوات فى لائحة اتحاد الكرة التى يتم إعدادها حالياً، مؤكدا أن هذا البند لا يمنع الرباعى سيف زاهر وأحمد مجاهد وخالد لطيف وعصام عبد الفتاح من عدم الترشح فى الانتخابات المقبلة المقرر لها نهاية العام الجارى 2020.

تابع مسئول بالجبلاية أن الاتحاد الدولي فيفا ، يطبق البنود الجديدة مع بدأ وضعه في اللائحة ، ولا يتم العمل بها بآثر رجعي ، وبالتالي فإن بند الـ8 سنين الذى سيتم إعتماده في اللائحة الجديدة سيتم العمل به بعد إعتماد اللائحة من قبل الجمعية العمومية.

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وأخطرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتقليص عدد أندية الجمعية العمومية للجبلاية إلى 98 ناديا بعد 30 يونيو المقبل، وهو موعد إنتهاء السنة المالية وفقا للائحة اتحاد الكرة، على أن يكون من حق هذا العدد حضور الجمعية العمومية للجبلاية التي تقام بها الانتخابات لاختيار مجلس جديد.

وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية للفيفا أن الجمعية العمومية لإعتماد اللائحة الجديدة التي ستقام في شهر إبريل المقبل ستشهد حضور 195 ناديه بعد استبعاد مراكز الشباب، على أن يتم تقليص الجمعية إلى 98 ناديا بعد 30 يونيو المقبل وهو العدد الذى سيكون من حقه التصويت في الانتخابات المقبلة.

وحددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة شهر أبريل المقبل موعدًا مبدئيًا لعقد الجمعية العمومية العادية لمناقشة لائحة النظام الأساسى الجديدة التى سيرسلها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إلى الجبلاية، قبل أن يتم عرضها على الجمعية العمومية للتصويت عليها واعتمادها.