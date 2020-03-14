شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يرحب بالبقاء فى الأهلى ويرمى الكرة فى ملعب هيدرسفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحّب رمضان صبحى لاعب الأهلى المُعار من نادى هيدرسفيد الإنجليزى بالبقاء فى القلعة الحمراء، وعدم العودة مرة أخرى لأوروبا، مُبدياً رغبة تامة وأكيدة على الاستمرار فى الأهلى بعدما استعاد جزءا كبيرا من مستواه عقب عودته للأهلى فى يناير قبل الماضى.

أبدى رمضان صبحى لمسئولى النادى الأهلى ترحيبه بالبقاء فى القلعة الحمراء، وطلب منهم إنهاء الأمر مع ناديه هيدرسفيلد الإنجليزى.

وأنتقل رمضان صبحى للأهلى فى يناير قبل الماضي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترليني قبل أن يُجدد الأهلي الإعارة لمدة موسماً جديداً ينتهي بنهاية الموسم الجاري مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.

ويرغب الأهلي في شراء رمضان صبحي نهائياً لحاجة الفريق لجهوده خاصة بعدما أضاف اللاعب الكثير للقلعة الحمراء بفضل حيويته وشبابه وحماسه الواضح وبدأ مسئولو القلعة الحمراء مرحلة "جس النبض" مع نادي هيدرسليفيد الإنجليزي لشراء اللاعب نهائياً.

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إدارة هيدرسفيد ترغب في تحقيق مكسب كبير من وراء بيع رمضان صبحي، حيث حددت مبلغ مبدئي يصل لـ8 ملايين جنيه إسترليني وهو مبلغ كبير للغاية لا يتناسب تماماً مع قدرات الأهلي المالية.

الأهلي تحدث مع رمضان صبحي بشأن البقاء مع الفريق ورحّب اللاعب بالعرض الأهلاوي، وأكد أنه لا يُمانع البقاء خاصة بعدما أعاد له الأهلي مستواه ولياقته وقاد المنتخب الأولمبي لحصد أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل لأولمبياد طوكيو كما بات رمضان مُرشحاً بقوة للانضمام للمنتخب الوطني الأول ويرى رمضان أن التجربة الأهلاوية أعادت له بريقه بعد فترة طويلة من الجلوس على الدكة في إنجلترا مع ناديي ستوك سيتي وهيدرسفيلد.

رمضان صبحي أبلغ إدارة الأهلي أن بقاءه مع الفريق مُرتبط بحسم الصفقة مع هيدرسفيلد الإنجليزى، وهو ما سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة خاصة وأن اللاعب أمامه عروض من أوربا أبرزها من البرتغال وإيطاليا.

واقترب رمضان صبحي من العودة لمباريات الأهلي بعد التعافى بشكل تام تقريباً من الإصابة التي حرمته من مباريات الفريق قبل ثلاثة أشهر بتمزق في العضلة الخلفية.