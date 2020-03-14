شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الطبية باتحاد الكرة تجهز 4 توصيات لمحاربة "كورونا" فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان عددا من التوصيات قبل إعلانها فى الندوة الطبية اليوم، التى تعقد بمقر الجبلاية للتوعية حول فيروس الكورونا وطرق الوقاية منه.

وتوصلت اللجنة الطبية لبعض التوصيات للوقاية من فيروس كورونا، أهمها التوصية بعدم مصافحة اللاعبين والحكام قبل المباريات، وكذلك منع الاحتفالات بعد إحراز الأهداف عن طريق العناق والتقبيل وغيرها، فضلا عن خضوع اللاعبين لفحوصات طبية فى حالة ظهور أى عرض من أعراض مرض الكورونا.

كما ستتم مطالبة كل نادٍ بإرسال تقارير عن أىلاعب أو فرد يظهر عليه أعراض مرض الكرونا من أجل سرعة اتخاذ الإجراءات لعلاج هذا المصاب وإخطار اتحاد الكرة ووزارة الشباب و الرياضة به.

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وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباريات منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، والتي تستضيفها الكاميرون في العام المقبل، بسبب فيروس كورونا، وبذلك ستتأجل مباراتى منتخب مصر مع توجو.

ووفقًا لخطاب الاتحاد الأفريقى فتقرر تأجيل المباريات الخاصة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في الفترة من 25 وحتى 31 مارس الجاري، مما يعني تأجيل منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات وأشار الاتحاد الإفريقي في خطابه إلى تحديد موعد جديد لتلك المباريات سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق، جدير بالذكر أن المنتخب المصري كان من المقرر أن تواجه منتخب توجو يومي 26 و29 من الشهر الجاري.