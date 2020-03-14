شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكرم شباب سيارات الدفع الرباعى بعد إنقاذ المتضررين من الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الشكر لمجموعة من الشباب الذين تطوعوا بسياراتهم الخاصة "الدفع الرباعى" لإنقاذ العالقين والمتضررين من جراء الأمطار وسوء الأحوال الجوية التى أثرت على البلاد أمس وأمس أول.

وأكد صبحى أن هؤلاء الشباب نموذج إيجابى يحتذى به، وسيتم تكريمهم بوزارة الشباب والرياضة تقديرًا لجهودهم البناءة في مساعدة المتضررين من سوء الأحوال الجوية.

وعلى جانب آخر تابع وزير الشباب والرياضة، من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة ، مشكلة توقف قطار في بني سويف حيث تم استقبال بعض الركاب في مركز شباب ناصر وتم توفير كافة الاحتياجات لهم.

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كما تابع الدكتور أشرف صبحي مع غرفة العمليات الفرعية لإدارة شباب الحسينية بعد تضرر بعض الاسر من انهيار منازلهم حيث تم فتح كافة الهيئات الشبابية والرياضية بالحسينية أمام الحالات المتضررة من الاحوال الجوية التي تمر بها البلاد واستقبل مركز شباب الاخيوة الاسر وتم الاتصال برئيس مركز ومدينة الحسينية للتنسيق والاطمئنان على وضعهم وسلامتهم .

وفي محافظة جنوب سيناء تابع وزير الرياضة اعمال الاغاثة حيث وجه باستضافة 45 فردا من العالقين فى الطريق بمركز شباب ابورديس وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي و توفير الإمكانيات اللازمة من مراتب وأغطية.