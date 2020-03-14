شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. آل محيلبة فى طوكيو 2020 للمرة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الشقيقان عزمى محيلبة وعبد العزيز محيلبة لاعبا المنتخب الوطنى للرماية فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 كأول شقيقان على صعيد الرماية يشاركان فى دورة أولمبية نسختين متتاليتين، وفقا لتأكيدات البطل عبد العزيز محيلبة .



عبد العزيز محيلبة



عزمى محيلبة

نجح عزمى محيلبة فى التأهل مبكرا فى منافسات الاسكيت بالفوز ببرونزية كأس العالم بفنلندا أغسطس الماضى ليحجز مقعدا باسمه .

عزمى محيلبة



عبد العزيز محيلبة

بينما حسم شقيقه الرامى عبد العزيز محيلبة مقعد التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 فى منافسات أطباق الحفرة بعد تحقيق المركز السابع فى كأس العالم بقبرص .

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عبد العزيز محيلبة

يأتي حسم محيلبة لمقعد التأهل بأسمه إلى طوكيو 2020 متفوقًا على زميله أحمد قمر وفقا لآخر 4 بطولات شارك فيها، مثلما حدد الاتحاد المصرى للعبة لحسم مقعد الكوتة التى حصل عليها اللاعب فى البطولة الأفريقية بالجزائر مؤخرا .

وبذلك نجح محيلبة فى التأهل إلى طوكيو للدورة الأولمبية الثانية على التوالي .

فيما حققت مؤخرا ماجى عشماوى، لاعبة المنتخب الوطنى للرماية، المركز التاسع فى منافسات كأس العالم فى قبرص بمسابقة التراب برصيد 113 طبقا، لتنجح فى حسم كوتة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 على حساب مواطنتها سوزان جابر.

وحصلت اللاعبة ماجى عشماوى على كوتة التأهل من قبل بحصولها ذهبية أطباق الحفرة فى منافسات بطولة أفريقيا للرماية المقامة فى الجزائر التى أقيمت فى نوفمبر الماضى، إلا أن اتحاد الرماية قام بعمل نظام رسمى لحسم أسم اللاعبة المتأهلة وفقا للنتائج الأفضل على صعيد 3 بطولات متتالية ومن ضمنها كأس العالم و البطولة العربية التى اختتمت بمصر مؤخرا.

من جهته أعلن حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية عن تفوق ماجى عشماوى فى نظام حسم اسم مقعد كوتة التراب لتشارك فى أولمبياد طوكيو 2020.

حقق المنتخب المصرى للرماية بالمركز الأول وصدارة الترتيب العام للبطولة العربية الخامسة عشر للرماية، التى أقيمت فعالياتها فى مصر على ملاعب نادى الرماية ونادى الصيد 6 أكتوبر، بمشاركة 400 راميا ورامية من 14 دولة بعدما حققوا 53 ميدالية متنوعة، بواقع 19 ذهبية و17 فضية و17 برونزية.