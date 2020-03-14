تقارير: اجتماع طارئ للبريميرليج لمناقشة موقف الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، سوف تعقد اجتماعاً طارئاً، الخميس المقبل، لبحث وضع الدوري.

ووفقاً لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن رابطة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" ستعقد اجتماعاً طارئاً لوضع خطة للمباريات المتبقة لهذا الموسم.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أعلنت تأجيل مباريات بريميرليج لمدة ثلاثة أسابيع حتى الرابع من شهر إبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وتسبب تفشي فيروس كورونا في تعليق جميع المنافسات الرياضية في إنجلترا: بريميرليج، تشامبيونشيب، دوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية.

واختتمت الشبكة البريطانية أن مصدر رفيع المستوى في البريميرليج أكد أنه الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز لن يتم استكماله بنسبة 75%.

وثبتت إصابة كل من ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، وكالوم هودسون أودوي، لاعب تشيلسي، بفيروس كورونا، بالإضافة إلى ظهور أعراضه على أحد اللاعبين في إيفرتون، إلى جانب تواجد 3 لاعبين من ليستر سيتي في الحجر الصحي.

يذكر أن ليفربول يحتاج فقط إلى 6 نقاط من أجل التتويج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي (2019-20) حيث يحتل حاليا صدارة الترتيب بـ82 نقطة من 29 مباراة قبل تسع جولات من إسدال الستار على المسابقة المحلية، ويتفوق الريدز بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الذي حصد 57 نقطة من 28 لقاء.