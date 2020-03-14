إجراءات لحماية اللاعبين.. فيفا يُعلن 7 قرارات استثنائية لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 7 قرارات وتوصيات فيما يتعلق بفترة التوقف الدولي القادمة لمختلف النشاطات للرجال والسيدات، وقرر السماح للاعبين بعدم الانضمام للمنتخبات، كما أوصى بعدم إقامة أي مباراة.

وجاء قرار فيفا والذي أرسله إلى كافة الاتحادات الأعضاء مع توصية بخصوص عدم إقامة المباريات من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم، بعدما أصاب 123 دولة حول العالم.

1. الأندية ليست ملزمة بالسماح للاعبيها بالانضمام للمنتخبات الوطنية.

2. إذا وافق النادي على السماح للاعبين بالانضمام للمنتخبات يجوز للاعب رفض الاستدعاء.

3. لا تخضع مثل هذه القرارات لإجراءات تأديبية.

4. إذا كان اللاعب غير قادر على أداء واجبه تجاه ناديه بحلول الموعد النهائي ذي الصلة بأمر يتعلق بفيروس COVID-19 ، فلن يخضع الاتحاد أو اللاعب لأي قيود مستقبلية أو إجراءات تأديبية.

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5. فترات التوقف الدولي التالية تخضع لهذه القرارات:

23- 31 مارس 2020 (فترة توقف دولي للرجال).

6 -15 إبريل 2020 (فترة توقف دولي للسيدات).

6- 15 إبريل 2020 (فترة توقف دولي لكرة الصالات).

6. يوصي فيفا بتأجيل أي مباريات دولية كان من المقرر لعبها خلال فترة التوقف المذكورة أعلاه. والقرار النهائي في هذا الشأن يقع على عاتق منظمي المسابقة ذات الصلة أو مع الاتحادات الأعضاء ذات الصلة في حالة المباريات الودية.

7. المباريات المتأثرة بهذا القرار المؤجلة يجب إعادة جدولتها فيما بعد من خلال التشاور مع الاتحاد القاري المعني.