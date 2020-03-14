الأعلان عن أول لاعب مصاب بـ"كورونا" في الدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أصبح لوكا كيليان، لاعب بادربورن، أول لاعب في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) تظهر نتيجة اختباره إيجابية لفيروس كورونا.

وجاء الإعلان بإصابة اللاعب، بعد ساعات من إعلان رابطة الدوري الألماني تأجيل مباريات المرحلة السادسة والعشرين من بوندسليجا ودوري الدرجة الثانية، ومن المقرر أن تظل مباريات دوري الدرجتين معلقة حتى الثاني من أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

Advertisements

وكانت رابطة الدوري وافقت في البداية على إقامة المباريات بدون جمهور، ولكن التطورات التي حدثت اليوم أدت لإلغاء كافة المباريات.

وذكر النادي في بيان أنه يتخذ "إجراءات شاملة" لاحتواء مخاطر العدوى وأنه يتواصل مع السلطات المحلية بشأن الخطوات التالية. من المتوقع أن يخضع كل اللاعبين وأعضاء الفريق المعنيين للاختبار غدا السبت.

ويتعافى كيليان، الذي يعد أحد النجوم الصاعدة في البوندسليجا، من إصابة في الفخذ تعرض لها في يناير الماضي