لتجنب كورونا.. سيميوني للجماهير: دعونا نبقى في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حث دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، المشجعين على البقاء في المنزل قدر المستطاع لتجنت التعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا (covid-19).

وانتشر فيروس كورونا على نطاق واسع، وتسبب في تأجيل وإلغاء الكثير من الفعاليات والأحداث الرياضية في جميع أنحاء العالم.

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشر سيميوني مقطع فيديو أرسل خلاله رسالة توعية إلى جميع الجماهير.

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وقال المدرب الأرجنتيني: "من بيتي، أدعو الجميع لاتباع التعليمات التي وضعها الأطباء، مع الاهتمام بأنفسكم وجميع من حولكم.. دعونا نبقى في المنزل".

ونجح سيميوني في قيادة فريقه مؤخرًا للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على ليفربول -حامل اللقب- بنتيجة 4-2 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اتخذ قرارًا بتأجيل جميع مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلال الوقت الحالي خوفًا من تعرض اللاعبين والمشجعين لخطر الإصابة بالوباء.