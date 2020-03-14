رئيس لجنة التظلمات يتحدث عن.. عقوبات السوبر وتظلم الزمالك من خصم النقاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه خلال فترة سريعة سيتم حسم ملف عقوبات كأس السوبر المصري.

وكان الأهلي والزمالك قد قاما بالتظلم من عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق بعد أحداث السوبر الأخيرة بملعب استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.

وقال الشوربجي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" "الأهلي والزمالك بالفعل تظلما ضد العقوبات في الموعد المحدد، اللجنة بها 5 مستشارين، الجميع يدرس تظلم الناديين، وبعد المراجعة سيتم اتخاذ القرار المناسب".

وأكمل "التظلم يُقدم بناء على أسباب من النادي، يتم ارسال لنا قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بالأسباب التي على أساسها تم توقيع العقوبات، ندرس كل الأمور لاتخاذ القرار".

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وصرح "لا يمكن لنا تغليظ العقوبة، فقط التأييد أو التقليص أو الإلغاء، وليس من حق أي نادي التظلم ضد عقوبة لاعب أو نادي أخر".

واستمر "خلال فترة سريعة جداً سيتم اتخاذ القرار، لكن الجميع يتابع الظروف الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالطقس، اعضاء لجنة التظلمات بينهم أشخاص من محافظات مختلفة".

وشدد "لجنة التظلمات هي الخطوة الأخيرة للأندية داخل الاتحاد المصري، بعد ذلك يمكن لك التظلم أمام الاتحاد الأفريقي والدولي".

وأضاف "الزمالك تقدم تظلم ضد قرار لجنة المسابقات الخاص بخصم الـ3 نقاط واعتباره منسحباً أمام الأهلي".

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت خصم 3 نقاط من نادي الزمالك واعتباره منسحباً أمام الأهلي بعد عدم ذهاب الفريق لملعب استاد القاهرة يوم 24 فبراير الماضي.