أول تعليق من منتخب مصر بعد تأجيل مباراتي توجو بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

أكد محمد بركات، مدير منتخب مصر، أنه كان هناك توقع بتأجيل مباراتي المنتخب مع توجو بالتصفيات الأفريقية، مشيرا إلى أنه لم يتم حسم الأمور المتعلقة بالبدائل بعد إلغاء الأجندة الدولية.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد قرر، في وقت سابق، تأجيل الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال محمد بركات، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "وفقا للخطاب الرسمي الذي أُرسل، لم يتم تحديد الموعد الجديد الخاص بالمباريات التي تأجلت. البعض يتوقع أن يتم الترحيل للأجندة الدولية في شهر يونيو، لكن التأجيل حتى الآن لأجل غير مسمى".

وواصل: "ما حدث أمر متوقع. كاف منذ أيام أكد على أنه لا يوجد أي تأجيل والأجندة الدولية في موعدها والأمور مستقرة، لكن نحن كنا متأكدين من أنه سيحدث تأجيل للتصفيات الأفريقية، نحن نشاهد، ونتابع ما يحدث في العالم".

Advertisements

وأكمل: "المسابقات الكبرى في العالم تم تأجيلها، وكذلك قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم، كان من الواضح أنه سيتم إصدار قرار بشأن التأجيل، كنا ننتظره بنسبة 80% وهذا ما حدث، في النهاية صحة الإنسان أهم بكثير من أي أمر آخر".

وأضاف: "الاتحاد الدولي أصدر عدد من القرارات من أجل تنظيم الأمور في الفترة المقبلة تخص انضمام اللاعبين لمنتخبات بلادهم، نتمنى أن يكون القادم أفضل".

وشدد: "لا نعلم قرار اتحاد الكرة بعد بشأن فترة التوقف الدولي، بعد قرار التأجيل، هل سيتم وضع مباريات للدوري من أجل الاستفادة من هذا الوقت خاصة بعد مؤجلات الأهلي والزمالك بسبب الطقس، أم اتحاد الكرة يفكر في تأجيل الدوري مثل ما يحدث في العالم حاليا".

واختتم محمد بركات تصريحاته قائلا: "سيكون هناك جلسة بكل تأكيد مع مسئولي اتحاد الكرة لتحديد ما سيحدث في المرحلة المقبلة".