رياضة | كورونا يدمر كرة القدم.. آخر المستجدات واللاعبين المصابين بالوباء القاتل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورونا يدمر كرة القدم.. آخر المستجدات واللاعبين المصابين بالوباء القاتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تزداد الأمور سوءً يوماً بعد يوم في كرة القدم الأوروبية، بعد أن أصبح فيروس كورونا "COVID-19" وباءً عالمياً، بحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية "WHO" منذ أيام قليلة.

وأصبح المتابع لأخبار كرة القدم ينتظر فقط، إما إصابة رياضي جديد بالمرض، أو إلغاء بطولة من البطولات، ليتمكن هذا الوباء من إصابة كرة القدم بالشلل، والقادم أسوأ.

وتم تأجيل بطولات الدوري الإيطالي ثم الإسباني والفرنسي والألماني، وانتهى الأمر بتأجيل الدوري الإنجليزي اليوم، بعد أن دخلت إنجلترا زمرة المصابين، عقب إلان إصابة ميكيل أرتيتا مدرب نادي أرسنال، وكالوم هودسون أودوي جناح تشيلسي، وثلاثي من لاعبي ليستر سيتي لم يتم الإعلان عنهم حتى الآن.

وأيضاً قرر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تعليق بطولتي الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا حتى إشعار آخر.

كما تبدو المصائب قادمة لا محالة، حيث تشير التقارير لإقتراب تأجيل بطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وتبقى عدة بطولات مجهولة المصير مثل كأس الأمم الأوروبية 2020 وكوبا أميركا 2020 وأوليمبياد طوكيو.

المصابين بفيروس كورونا

كان آخر المنضمين لقائمة مصابي كورونا الحار البولندي أرتور بوروتش حارس بورنموث الإنجليزي اليوم الجمعة، وأيضاً أحد لاعبي فريق إيفرتون لم يذكر اسمه.

ونرصد لكم من خلال هذا التقرير، أبرز المصابين بالفيروس القاتل بين الأندية الأوروبية حتى الآن.

إيفانجيلوس ماريناكيس (أوليمبياكوس اليوناني)

بدأ مسلسل الرعب مع هذا الرجل الذي أعلن ناديه في بيان رسمي حمله لفيروس كوفيد-19، الأمر الذي أصاب نادي أرسنال بالذعر، حيث واجه النادي اليوناني فريق الجانرز مرتين في دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.

تيمو هوبيرس (هانوفر الألماني)

كان مهاجم هانوفر صاحب الـ23 عاماً هو أول المصابين بالمرض في الدوري الألماني بعد أن تم إعلان الحالة عبر موقع ناديه الرسمي، الأمر الذي أجبره على الانعزال عن زملائه.

ينس هورن (هانوفر الألماني)

لحق هورن بزميله هوبيرس، بعد أن أكدت صحيفة بيلد بالأمس عبر مصادر مقربة من نادي هانوفر إصابة اللاعب بالفيروس.

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دانيلي روجاني (يوفنتوس الإيطالي)

كانت الفاجعة الأكبر في إيطاليا، عقب تأكد إصابة قلب الدفاع الدولي بكورونا في بيان رسمي، وفتح هذا الأمر باب التكهنات حول إصابة زميله باولو ديبالا، وكريستيانو رونالدو، وأجبر الأخير على المكوث في بلدته "ماديرا" في البرتغال، وجراء ذلك تم تأجل لقاء يوفنتوس وليون الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

مانولو جابياديني (سامبدوريا الإيطالي)

ضربت إصابة جديدة لاعبي الدوري الإيطالي، تمثلت في لاعب سامبدوريا الإيطالي مانولو جابياديني، ليزداد الوضع سوءً في إيطاليا، وربما نسمع عن إصابات جديدة قادمة.

ميكيل أرتيتا (أرسنال الإنجليزي)

بدأ مسلسل الأخبار الحزينة في إنجلترا بإشتباه إصابة 3 لاعبين من فريق ليستر سيتي، دون تحديد أسماء قبل أن تتلقتى جماهير الكرة الإنجليزية صدمة بالأمس بإصابة الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، لينتشر الذعر في إنجلترا وداخل نادي أرسنال.

وتم تأجيل مباراة أرسنال المقبل في البريمييرليج أمام برايتون، ومن ثم تم تعليق الدوري الإنجليزي رسمياً.

كالوم هودسون أودوي (تشيلسي الإنجليزي)

آخر من تم الإعلان عن إصابته بين لاعبي كرة القدم في إنجلترا، حيث أعلن النادي اللندني إصابته صباح اليوم الجمعة، ونشر اللاعب فيديو طمأن الجماهير من خلاله عن حالته الصحية، وأعلن تشيلسي دخول لاعبي الفريق في الحجر الصحي.

أرتور بوروتش (بورنموث الإنجليزي)

تأكد إصابة الحارس البولندي لفريق بورنموث اليوم بالإضافة لأربعة من الطاقم الإداري للفريق، وانتشر الذعر بين لاعبي ليفربول، آخر فريق واجهه بورنموثفي الدوري الإنجليزي.

فريق إيفرتون الإنجليزي

تم التأكيد عن إصابة أحد لاعبي فريق إيفرتون بالمرض دون ذكر إسمه، وتم عزل الفريق بالكامل وتقرر وضع اللاعبين والطاقم الإداري والطبي في الحجر الصحي.

مارتن أورتيجا (ليجانيس)

أعلن نادي ليجانيس الإسباني اليوم إصابة مديره العام مارتن أورتيجا بالمرض، وتقرر عزله طبياً وإتخاذ كافة الإجراء الطبية تجا إصابيت، وأعلن النادي أن أورتيجا يمتمع بحالة صحية مستقرة.