رياضة | أول رد من مانشستر يونايتد على قرار تأجيل الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من مانشستر يونايتد على قرار تأجيل الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن أولى تعليقاته على قرار إيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حتى يوم 3 مارس المقبل.

وذكر نادي مانشستر يونايتد أن مبارياتهم أمام توتنهام هوتسبير يوم الأحد 15 مارس بالدوري الإنجليزي ونورويتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد 22 مارس تم تأجيلهما.

وأوضح اليونايتد في بيانه، أنه تقرر أيضًا تأجيل مباراة الإياب من الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي أمام فريق لاسك والتي كان مُقررًا لها يوم الخميس 19 مارس، على ملعب أولد ترافورد، بجانب تأجيل مباريات الأكاديمية ومباريات الدوري الممتاز للفريق النسائي حتى يوم السبت 4 أبريل على الأقل.

وقال اليونايتد في بيانه:"من الواضح أن هذا الوضع يتطور بسرعة كجزء من الجهود الجماعية لمكافحة انتشار فيروس كورونا التاجي، ونحن على ثقة من أن مشجعينا سيتفهمون أن حماية الصحة العامة يجب أن تكون الأولوية".

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وأضاف: "سيتم تأكيد التواريخ الجديدة لمبارياتنا المؤجلة، وأي قرار بشأن المباريات التي تلي فترة التأجيل الحالية، في أقرب وقت ممكن، بناءً على المناقشات مع الهيئات الحاكمة وأي إرشادات إضافية من حكومة المملكة المتحدة".

كما صرح إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي للنادي قائلا: "في حين أنه من المخيب للآمال أن نرى الموسم متوقفًا مؤقتًا، إلا أننا ندرك أن هناك اعتبارات أكبر كجزء من الحاجة للمساعدة في إبطاء انتشار الفيروس التاجي".

وتحدث أولي سولشاير، المدير الفني للفريق الأول، قائلا: "أود أن أشكر جماهيرنا على دعمهم الهائل حتى الآن هذا الموسم، ونتطلع إلى الترحيب بهم مرة أخرى في أولد ترافورد في أقرب وقت ممكن بأمان".