رياضة | مواعيد مباريات اليوم السبت 14 - 3 - 2020 والقنوات الناقلة لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 14 - 3 - 2020 والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم السبت 14 - 3 - 2020، أبرزها مباراة الجزيرة ضد العين في الدوري الإماراتي، وأولمبيك آسفي ضد المغرب التطواني في الدوري المغربي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الـ19"



الجزيرة ضد العين، تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الـ21"



يوسفية برشيد ضد مولودية وجدة، تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة المغربية الرياضية.

أولمبيك آسفي ضد المغرب التطواني، تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة المغربية الرياضية.