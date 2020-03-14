رياضة | رغم اعتقاله.. رونالدينيو يحصد جائزة فريدة من نوعها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم اعتقاله.. رونالدينيو يحصد جائزة فريدة من نوعها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بالرغم من تعرضه للسجن في باراجواي بسبب اتهامه بالتزوير، إلى أن الأسطورة البرازيلية رونالدينيو، الملقب بـ"الساحر" واصل حصد الألقاب الفردية، وتوج بجائزة جديدة لم يسبق للاعب كرة قدم الحصول عليها من قبل.

وأكدت تقاريرصحفية إسبانية اليوم السبت، أن رونالدينيو أسطورة برشلونة وميلان السابق حصد لقب دورة كرة قدم للسجون في باراجواي.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن بعض التقارير تشير إلى فوز فريق رونالدينيو في المباراة النهائية بنتيجة 11-2، وأن نجم برشلونة السابق أحرز 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر أن النجم البرزيلي خضع للاعتقال، يوم الجمعة الماضي، لمحاولته دخول باراجواي بجواز سفر مزيف.