الامارات | بالصور: كريستيانو رونالدو يشتري جزيرة في المحيط الهادئ للانعزال عن كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: كريستيانو رونالدو يشتري جزيرة في المحيط الهادئ للانعزال عن كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير صحافية عن قيام نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو بشراء جزيرة خاصة له من أجل الهروب من فيروس كورونا برفقة عائلته.



وأشارت التقارير أن اللاعب البرتغالي قام بشراء جزيرة خاصة في المحيط الهادئ حيث يرغب في البقاء بها رفقة عائلته حتى اختفاء فيروس كورونا.



ونشرت جورجينيا، زوجة رونالدو على "إنستغرام" مجموعة من الصور للمكان الذي يستقر فيه اللاعب البرتغالي مع أسرته، وذلك خلال فترة الحجر الصحي التي فرضها يوفنتوس الإيطالي على لاعبيه.