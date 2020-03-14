الامارات | رامي عباس يكشف حقيقة إصابة محمد صلاح بكورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن رامي عباس يكشف حقيقة إصابة محمد صلاح بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رد ، رامي عباس وكيل أعمال المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، على الأنباء التي ترددت باشتباه إصابة لاعب المنتخب المصري بفيروس كورونا.



ونفى عباس هذه الأنباء، عبر حسابه على "تويتر": "كم هو مخجل أن يتم نشر شيء حساس للغاية مثل هذا دون معرفة أو الرجوع للمصادر، بل فقط لجذب أكبر عدد من القراء، هذا أمر مقرف ومرعب للناس في الوقت نفسه".



وكان ليفربول قد أعلن تجميد نشاط كرة القدم إلى أجل غير مسمى، بعد إعلان تأجيل منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الرابع من أبريل المقبل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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