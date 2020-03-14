شكرا لقرائتكم الزمالك يستقر على تمديد عقد محمد عبد الغنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو الزمالك، على تمديد عقد محمد عبد الغنى، مدافع الفريق الأبيض، قبل نهاية الموسم الجارى، حيث ينتهى عقد عبد الغنى بنهاية موسم 2021 – 2022، وذلك للحفاظ على استقرار خط دفاع الأبيض فى الفترة المقبلة، خاصة بعد الأداء الجيد الذى ظهر به اللاعب مع الفريق خلال الفترة الماضية، حيث شارك عبد الغنى مع الأبيض هذا الموسم فى 16 مباراة بواقع 8 مباريات فى الدورى الممتاز و7 مواجهات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس مصر.

وجاء قرار مسئولى ميت عقبة بتمديد عقد عبد الغنى قبل نهاية الموسم الجارى بعد حصوله على وعد من إدارة النادى على تعديل القيمة المالية فى عقده بزيادته بما يتناسب مع ما يقدمه مع الفريق، بعدما أصبح من الأعمدة الأساسية بالفريق، وذلك عقب انضمامه للقلعة البيضاء موسم 2017 – 2018، فى عقد لمدة أربعة مواسم ونصف، حيث يتقاضى عبد الغنى فى عقده بالكامل 7 ملايين جنيه و416 ألف جنيه.

من ناحية أخرى، صرف مسئولو الزمالك، النظر عن ضم ظهير أيسر جديد في نهاية الموسم، بعد قرار إدارة النادى باستعادة جهود أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق المعار إلى سموحة، والتي تنتهى إعارته إلى النادى السكندرى في نهاية الموسم الجارى ويبحث النادى الأبيض عن دعم مركز الظهير الأيمن فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة عدم البحث عن ضم ظهير أيسر للفريق الأبيض، خاصة فى ظل تواجد الثنائى محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة ضمن صفوف الفريق الأبيض مع استعادة جهود فتوح لاعب الفريق الأبيض والمنتخب الأولمبى في نهاية الموسم وبذلك سيكون الزمالك يضم أكثر من ظهير أيسر ولا يحتاج إلى دعم تلك الجبهة بعد الترشيحات العديدة التي تلقاها النادى من وكلاء اللاعبين بشأن ضم لاعبين جدد في الموسم المقبل.

فيما قرر مجلس إدارة نادى الزمالك اعتماد 300 عضوية جديدة خلال الفترة الحالية، حيث ستنتعش الخزينة البيضاء بـ9 ملايين جنيه، خلال الأسبوع المقبل، عبارة عن مقدم لتلك العضويات الجديدة التى وافق مجلس إدارة النادى الأبيض على اعتمادها خلال المرحلة المقبلة.