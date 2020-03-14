شكرا لقرائتكم الأهلى يقترب من حسم صفقتى "دونجا وبكار" فى الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ مسئولو النادي الأهلي مرحلة تكثيف المفاوضات والمحاولات لتدعيم الفريق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة بعدما أثبتت الفترة الماضية أن الأهلي بحاجة لصفقات قوية في عدة مراكز أبرزها الجبهة اليُمنى وخط الوسط .

وفي هذا الشأن ، علم "الخليج 365" أن إدارة الأهلي تعتزم حسم صفقتي رجب بكار ظهير أيمن فريق بيراميدز وعماد نبيل دونجا زميله في وسط الفريق خاصة وأنهما من أفضل اللاعبين في مراكزهما ويرغب مسئولو القلعة الحمراء في الانتهاء من الصفقتين سريعاً لاسيما وأن ثنائي بيراميدز تلقي عروضاً من أندية محلية وخارجية لذا يخشى الأهلي من الفشل في حسم الصفقتين بعدما أوصى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالتعاقد معهما .

ومن المقرر أن يناقش محمود الخطيب رئيس النادي ملف الصفقات والتدعيمات الصيفية خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع لجنة التخطيط بالنادي التي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو.