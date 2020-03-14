شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. أهم 4 مطالب من فايلر للاستمرار مع الأهلى ومواصلة نجاحاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الأهلى يده على كل المشاكل التى تواجه الفريق الأحمر، وما يحتاجه من مقومات تساعده على تحقيق النجاح مع المارد الأحمر فى الفترة المقبلة.

ويعانى الأهلى من بعض المشاكل الفنية والإدارية والتى تحتاج الصلاح من أجل مواصلة النجاحات على المستوى المحلي والافريقي، لاسيما مع ظهور فرق قوية على الساحة الكروية، بخلاف الرغبة الملحة في العودة لاستعادة الكبرياء القاري المفقود.

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب اجتماع في الثانية من عصر اليوم، السبت، بمقر الجزيرة لمناقشة عدة ملفات خاصة بالنادي على الصعيدين الإداري والرياضي والإنشائي، ويتطلع مجلس الاهلي لاستعراض عدة ملفات خلال هذه الجلسة التي تُعد الأولى بعد عودة الخطيب من رئاسة بعثة الفريق في جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز ببطولة أفريقيا.