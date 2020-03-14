سوبر كورة.. أهم 4 مطالب من فايلر للاستمرار مع الأهلى ومواصلة نجاحاته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الأهلى يده على كل المشاكل التى تواجه الفريق الأحمر، وما يحتاجه من مقومات تساعده على تحقيق النجاح مع المارد الأحمر فى الفترة المقبلة.
يعقد مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب اجتماع في الثانية من عصر اليوم، السبت، بمقر الجزيرة لمناقشة عدة ملفات خاصة بالنادي على الصعيدين الإداري والرياضي والإنشائي، ويتطلع مجلس الاهلي لاستعراض عدة ملفات خلال هذه الجلسة التي تُعد الأولى بعد عودة الخطيب من رئاسة بعثة الفريق في جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز ببطولة أفريقيا.
وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر، مرانه عصر اليوم، الجمعة، على ملعب التتش، وذلك بعد إنتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق الخميس الماضى.
وجاء مران الأهلى على ملعب التتتش يتضمن جانب بدني وآخر فنى حيث حرص فايلر، المدير الفنى للفريق، على إجراء تقسيمة، شارك فيها جميع اللاعبين، استعدادا للارتباطات المقبلة التى تأتى بدايتها بمواجهة الإنتاج الحربى، يوم الأربعاء المقبل، فى الجولة الـ19 بالدورى الممتاز.
في الوقت نفسه، خاض الانجولي جيرالدو لاعب الأهلى، برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا وكانت عبارة عن جذع في الكاحل والتى ستبعده عن تدريبات ومباريات الفريق قرابة الأسبوعين، وخاض جيرالدو، جلسة في الجيم، وقام بالجري الخفيف حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية.
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