شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر تمديد عقد "عبد الغنى" قبل نهاية الموسم الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو الزمالك، على تمديد عقد محمد عبد الغنى، مدافع الفريق الأبيض، قبل نهاية الموسم الجارى، حيث ينتهى عقد عبد الغنى بنهاية موسم 2021 – 2022، وذلك للحفاظ على استقرار خط دفاع الأبيض فى الفترة المقبلة، خاصة بعد الأداء الجيد الذى ظهر به اللاعب مع الفريق خلال الفترة الماضية، حيث شارك عبد الغنى مع الأبيض هذا الموسم فى 16 مباراة بواقع 8 مباريات فى الدورى الممتاز و7 مواجهات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس مصر.

وجاء قرار مسئولى ميت عقبة بتمديد عقد عبد الغنى قبل نهاية الموسم الجارى بعد حصوله على وعد من إدارة النادى على تعديل القيمة المالية فى عقده بزيادته بما يتناسب مع ما يقدمه مع الفريق، بعدما أصبح من الأعمدة الأساسية بالفريق، وذلك عقب انضمامه للقلعة البيضاء موسم 2017 – 2018، فى عقد لمدة أربعة مواسم ونصف، حيث يتقاضى عبد الغنى فى عقده بالكامل 7 مليون جنيه و416 ألف جنيه.

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