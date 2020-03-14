مجلس الرجاء المغربى يزور بعثة الإسماعيلى ودرع خاص للنادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أعضاء مجلس إدارة نادى الرجاء برئاسة جواد الزيات على زيارة بعثة الإسماعيلى بفندق الإقامة وذلك خلال استعدادات الأخير للقاء بطل المغرب ، فى إياب الدور قبل النهائى للبطولة العربية ، وأهدى رئيس الرجاء شعار إضافة لدرع صنع خصيصا من أجل منحه للاسماعيلى وفى إشارة تدل على مدى الترابط والأخوة التى تجمع الناديين.
وأشار مسئولو الرجاء المغربى إلى أن تلك الجلسة تأتى ردا للجميل ، بشأن حسن وكرم الضيافة التى لاقته بعثة الفريق المغربى خلال تواجدها بالإسماعيلية.
وأكد جواد الزيات على سعيه الدائم لتذليل كافة العقبات والعمل جليا نحو توفير كافة سبل الراحة لبعثة الدراويش.
ومن جانبه قال المستشار محمد الكلية رئيس البعثة أن تلك الزيارة تأتى فى إطار تعزيز أوجه التعاون بين الناديين ،العمل جليا على تحقيق مزيد من الترابط والألفة بين الجانبين.
وفى وقت سابق ، قرر فريق الرجاء الرياضي التخلي عن ملعب بالوازيس، إذ سيضعه رهن إشارة فريق الاسماعيلي ، فيما سيجري الفريق الأخضر تداريبه بملعب مولاي رشيد.
وأصبح الرجاء يفضل خوض تداريبه بملعب مولاي رشيد بدلا من ملعب الوازيس،دون تخوف من التعرض لإصابات من قبل التواء في الكاحل، أو إصابات في الركبة.
وأجرى الرجاء أول حصة تدريبية بمولاي رشيد، (الخميس)، وسيجرون حصتهم الثانية اليوم (الجمعة)، وحصة ثالثة اليوم (السبت).
وسيجري فريق الاسماعيلي المصري حصة تدريبية أولى بملعب الوازيس، على أن يجري الحصة التدريبية الرسمية اليوم بملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وستكون مباراة الرجاء والاسماعيلي المقرر لها غداً الأحد حاسمة في تأهل أحد الفريقين إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، علما أن مباراة الذهاب، انتهت بفوز الدراويش، بهدف لصفر، وسيكون الرجاء مطالبا بتذويب فارق الهدف للحفاظ على حظوظه في التأهل.
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