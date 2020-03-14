شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الرجاء المغربى يزور بعثة الإسماعيلى ودرع خاص للنادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أعضاء مجلس إدارة نادى الرجاء برئاسة جواد الزيات على زيارة بعثة الإسماعيلى بفندق الإقامة وذلك خلال استعدادات الأخير للقاء بطل المغرب ، فى إياب الدور قبل النهائى للبطولة العربية ، وأهدى رئيس الرجاء شعار إضافة لدرع صنع خصيصا من أجل منحه للاسماعيلى وفى إشارة تدل على مدى الترابط والأخوة التى تجمع الناديين.

وأشار مسئولو الرجاء المغربى إلى أن تلك الجلسة تأتى ردا للجميل ، بشأن حسن وكرم الضيافة التى لاقته بعثة الفريق المغربى خلال تواجدها بالإسماعيلية.

وأكد جواد الزيات على سعيه الدائم لتذليل كافة العقبات والعمل جليا نحو توفير كافة سبل الراحة لبعثة الدراويش.

ومن جانبه قال المستشار محمد الكلية رئيس البعثة أن تلك الزيارة تأتى فى إطار تعزيز أوجه التعاون بين الناديين ،العمل جليا على تحقيق مزيد من الترابط والألفة بين الجانبين.

وفى وقت سابق ، قرر فريق الرجاء الرياضي التخلي عن ملعب بالوازيس، إذ سيضعه رهن إشارة فريق الاسماعيلي ، فيما سيجري الفريق الأخضر تداريبه بملعب مولاي رشيد.

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