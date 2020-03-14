الأهلي يكثّف مفاوضات ضم ثنائي بيراميدز في ميركاتو الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو النادي الأهلي مرحلة تكثيف المفاوضات والمحاولات لتدعيم الفريق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة بعدما أثبتت الفترة الماضية أن الأهلي بحاجة لصفقات قوية في عدة مراكز أبرزها الجبهة اليُمنى وخط الوسط .
وفي هذا الشأن ، علمت ”الخليج 365” أن إدارة الأهلي تعتزم حسم صفقتي رجب بكار ظهير أيمن فريق بيراميدز وعماد نبيل دونجا زميله في وسط الفريق خاصة وأنهما من أفضل اللاعبين في مراكزهما ويرغب مسئولو القلعة الحمراء في الانتهاء من الصفقتين سريعاً لاسيما وأن ثنائي بيراميدز تلقي عروضاً من أندية محلية وخارجية لذا يخشى الأهلي من الفشل في حسم الصفقتين بعدما أوصى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالتعاقد معهما .
ومن المقرر أن يناقش محمود الخطيب رئيس النادي ملف الصفقات والتدعيمات الصيفية خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع لجنة التخطيط بالنادي التي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو.
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