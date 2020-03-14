شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعتمد على أساسيى الزمالك فى الدورى بعد التأجيلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، الاعتماد على المجموعة الأساسية للفريق خلال المرحلة المقبلة في منافسات الدورى وذلك بعدما تم منح اللاعبين فترة راحة كافية، عقب الانتهاء من خوض مباراة الترجى التونسى، فى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا، التي تخطاها الأبيض ليصعد إلى نصف النهائي الأفريقي بفضل الفوز فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب أمام الترجى بنتيجة 3 / 2.

ويسعى كارتيرون لقيادة الزمالك لتحقيق نتائج إيجابية في بطولة الدورى، لتحسين وضعه بجدول ترتيب الدورى الممتاز، حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 4 مواجهات فيما هُزم فى 3 لقاءات من بينهم هزيمة اعتبارية بنتيجة 2 / 0، بعدما اعتبر منُسحبًا من مواجهة الأهلى فى القمة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، فيما سجل لاعبيه 22 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا، لذا يسعى الأبيض لتحقيق الفوز فى المواجهات المقبلة لضمان الاستمرار فى المنافسة بالبطولة المحلية، خاصة فى ظل المنافسة الشرسة من الأهلى والمقاولون وبيراميدز، فى المربع الذهبى هذا الموسم، على أن يمنح كارتيرون الفرص للبدلاء والمستبعدين على فترات مناسبة بدون تعديلات جذرية في تركيبة الفريق.

وقام كارتيرون بتعديل برنامج الزمالك خلال المرحلة الحالية بعد تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام المصرى البورسعيدى، التي كان من المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء غد الأحد، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر، على ستاد المكس بالإسكندرية، حيث سيتم تحديد موعد جديد للمباراة بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباريات اليوم السبت وغد الأحد، وذلك في بطولة الدورى نظرا لتقلبات الأحوال الجوية وهو ما أدى قيام الفريق الأبيض بخوض تدريباته أمس، الجمعة، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على ملاعب الناشئين لكونها من النجيل الصناعي "الترتان" بسبب وجود مياه في ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بسبب هطول الأمطار منذ أول أمس، الخميس بصورة مستمرة.

ووضع الفرنسي باتريس كارتيرون برنامجا تدريبيا خاصا للاعبي الفريق، بعدما عقد جلسة مع معاونيه سامي الشيشيني المدرب العام وأمير عبدالعزيز المدرب المساعد، وضع خلالها خطة التدريب، في ظل عودة الفريق من راحة سلبية التي حصل عليها الأبيض أول أمس الخميس، عقب تأجيل لقاء الاتحاد السكندرى أيضًا بالدورى حيث يستعد الزمالك حاليا لمواجهة المقاصة، يوم الخميس المقبل، في الجولة الـ19 بالدورى.