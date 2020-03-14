مباريات اليوم السبت 14-3-2020 تشهد نجاة 5 دوريات أوروبية من فيروس كورونا

نجت 5 دوريات أوروبية، اليوم السبت 14-3-2020، من فيروس كورونا، إذ تقرر إقامة مباريات تلك الدوريات هذا الأسبوع دون مشاكل، رغم حالة التأهب والرعب التي تُسيطر على جميع الرياضيين منذ إعلان منظمة الصحة العالمية أن القارة العجوز “أوروبا” بؤرة لوباء كورونا.

وستقام ثلاث مباريات اليوم السبت في الدوري الروسي الممتاز، بينهم قمة ستجمع “آرسنال تولا وروبن كازان” على ملعب الأول، على الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت القاهرة.

وفي صباح اليوم السبت 14-3-2020 ستقام ثلاث مباريات في الدوري الروسي للشباب تحت 19 عامًا لأندية “روستوف ولوكوموتيف موسكو وسوشي وكراسنودار وتسيسكا موسكو وأوفا”.

كما ستلعب 6 مباريات في الجولة 25 من الدوري المجري الممتاز “OTP بنك ليج”، وستقام كذلك جميع مباريات الجولة 26 من الدوري الصربي الممتاز “سوبر ليج”، وعددهم 8 مباريات، من بينهم مباراة للنجم الأحمر مع نابريداك، ومباراة لبارتيزان بلجراد أمام فوزدوفاك.

أما الدوري الأوروبي الرابع الذي ستلعب مبارياته اليوم السبت 14-3-2020، فهو الدوري التركي الممتاز “سوبر ليج”، وستقام فيه ثلاث مباريات إحداهم للكبير “فنربخشة” خارج قواعده أمام نادي كونيا سبور.

وأخيرًا، ستقام مباريات في الدوري الأوكراني الممتاز، مبارتان في مجموعة النجاة من الهبوط، ومباراة في مجموعة البطل، ولن يتوقف الدوري الأوكراني للشباب تحت 21 عامًا، حيث وصل إلى مراحله الأخيرة.

تجاهل يويفا وفيفا

إقامة مباريات في الدوريات المجري والروسي والتركي والصربي والأوكراني، يُعد بمثابة التحدي أو تكسير كلمة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا بالاضافة إلى الاتحاد الدولي “فيفا”، حيث نصحا مسؤوليه جميع الاتحادات المحلية بتأجيل المنافسات حفاظًا على أرواح اللاعبين والجماهير، ومنعًا لتفشي فيروس كورونا.

وقررت معظم الاتحادات المحلية في أوروبا تأجيل منافسات الدوري حتى مطلع شهر أبريل المقبل، خوفًا من تفشي فيروس كورونا الذي لا يُفرق بين أندية القمة والقاع، وكان آخرهم الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي أعلن صباح يوم أمس الجمعة 13-3-2020 توقف المنافسة وربما إلغاء الموسم ككل.

Advertisements

وعانى الدوري الإيطالي الدرجة الأولى “سيري آ” قبل الجميع بسبب تفشي فيروس كورونا في مدينة ميلانو قبل نحو 15 يومًا، وتم تأجيل الجولة 26 لتقام الأسبوع الماضي بدلاً من الجولة 27، وبعد نهايتها بساعات قليلة تقرر تأجيل المسابقة لأجل غير مُسمى.

واكتشف ريال مدريد إصابة لاعب في فريق كرة السلة بفيروس كورونا، وعليه قرر إدخال جميع لاعبيه الحجر الصحي لمدة 15 يومًا، ما أضطر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالاتفاق مع رابطة أندية الليجا اتخاذ قرار التأجيل، والتفكير في إلغاء المسابقة ككل.

ورغم إقامة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد على ملعب آنفيلد روود بمنتصف الأسبوع على ملعب آنفيلد روود، ضمن مباريات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قررت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة تعطيل النشاط، بسبب إصابة مدرب آرسنال “ميكيل آرتيتا” بالكورونا، وبالمثل ثلاثة من لاعبي ليستر سيتي لم يكشف عن أسمائهم بعد، بالاضافة لإصابة لاعب تشيلسي الشاب “كالوم هودسون أودوي” الذي كان يريده بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي 2019.

والتالي جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 14-3-2020 في الدوريات الأوروبية غير المُتضررة من فيروس كورونا:

* الدوري الصربي الممتاز “سوبر ليجا” – الجولة 26 ????????

باكا توبولا – رادنيك | 12:30 بتوقيت جرينيتش

فوزدوفاك – بارتيزان بلجراد | 14:30 بتوقيت جرينيتش

جافور – كوكاريسكي | 15:00 بتوقيت جرينيتش

ملادوست – إندجيجا | 15:00 بتوقيت جرينيتش

رادنيسكي نيس – ماسفا | 15:00 بتوقيت جرينيتش

سوبوتيكا – فوجفودينا | 15:00 بتوقيت جرينيتش

سرفينا زفيزدا – نابريداك | 17:00 بتوقيت جرينيتش

بروليتير – ريد بيوجراد | 17:00 بتوقيت جرينيتش

* الدوري الروسي الممتاز – الجولة 22 ????????

أورينبورج – سبارتاك موسكو | 11:00 بتوقيت جرينيتش

زينيت سان بطرسبيرج – أورال | 13:30 بتوقيت جرينيتش

آرسنال تولا – روبن كازان | 16:00 بتوقيت جرينيتش

* الدوري الأوكراني الممتاز – الجولة 23 ????????

لفيف – كارباتي (مجموعة الهبوط) | 12:00 بتوقيت جرينيتش

دنيبرو 1 – ماريوبول (مجموعة الهبوط) | 15:00 بتوقيت جرينيتش

أوليكساندريا – كولوس كوفاليفكا (مجموعة الصدارة) | 15:00 بتوقيت جرينيتش

زوريا – شاختار دونيتسك (مجموعة الصدارة – دوري تحت 21 عامًا) | 10:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش.

دينامو كييف – زورسكلا بولتافا (مجموعة الصدارة – دوري تحت 21 عامًا) | 11:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش

* الدوري التركي “سوبر ليج” – الجولة 26 ????????

دينيزلي سبور – جينشليربيرليجي | 11:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش

أنطاليا سبور – غازينتيب | 14:00 بتوقيت جرينيتش

كونيا سبور – فنربخشة | 17:00 بتوقيت جرينيتش

* الدوري المجري الممتاز (OTP بنك ليج) – الجولة 25 ????????