رياضة | هاري كين يرغب في الرحيل عن توتنهام نهاية الموسم

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يرغب الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم وقائد فريق توتنهام، في الرحيل عن الفريق اللندني نهاية الموسم الجاري.



وبحسب صحيفة " OK Diario " الإسبانية، فإن توتنهام سوف يبيع هاري كين في حالة تأهل الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل توتنهام المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، لذلك من الصعب على توتنهام في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.