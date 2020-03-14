رياضة | حكيم زياش يطلب من تشيلسي التعاقد مع حارس أياكس







أشارت تقارير صحفية إنجليزية، أن الدولي المغربي حكيم زياش، طلب من مسؤولي تشيلسي سرعة التعاقد مع أندريه أونانا، حارس فريق أياكس أمستردام الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان نادي تشيلسي قد أعلن في وقت سابق عن التعاقد مع جناح فريق اياكس، الدولي المغربي حكيم زياش، وسينضم اللاعب في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزي، فإن زياش يحاول إقناع مسؤولي الفريق اللندني، من أجل التعاقد مع أونانا خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق أخر، فإن تشيلسي يبحث عن التعاقد مع حارس مرمى جديد، بدلا من الإسباني كيبا، والذي يقدم مستوى ضعيف خلال الفترة السابقة، وعدم قناعة فرانك لامبارد، المدير الفني للبلوز به.