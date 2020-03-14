اخبار الرياضه

رياضة | وكيل دوناروما يحدد شروط بقائه في ميلان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل دوناروما يحدد شروط بقائه في ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

السبت 14/مارس/2020 - 07:42 ص

448%247cview

Advertisements

دوناروما

دوناروما

عبدالقادر عرابي

377%247cview

Advertisements

يحيط الغموض بمستقبل الحارس الدولي الإيطالي جيانوليجي دوناروما حارس مرمى فريق ميلان الإيطالي خلال الموسم المقبل.

Advertisements

وذكرت تقارير إيطالية أوردتها صحيفة "كوريري ديللو سبورت" أن مينو رايولا، وكيل أعمال دوناروما حدد بعض الشروط لبقاء موكله رفقة الروسونيري خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير، أن رايولا يشترط حصول موكله على مبلغ معين في الموسم الواحد لتمديد تعاقده مع الروسونيري.

وتشير التقارير، لأن دوناروما يشترط الحصول على 6 مليون يورو عن الموسم الواحد، وهو مبلغ يفوق كثيراً سقف الرواتب الذي وضعته إدارة الروسونيري للاعبي الفريق الأول.

وأضافت التقارير أنه في حال عدم التوصل لإتفاق بين ميلان ورايولا، فإن إدارة الفريق قد توافق على رحيله في الصيف المقبل، خشية رحيله دون مقابل في الموسم بعد القادم.

يذكر أن عقد دوناروما مع الروسونيري ينتهي بنهاية موسم 2020/2021، أي الموسم المقبل، وبالتالي قد يوقع لأي فريق في يناير القادم عام 2021، في حال أصر على عدم تمديد تعاقده.

وتراقب عدة أندية وضعية دوناروما مع ميلان، أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

355%247cview

Advertisements

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا