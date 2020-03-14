شكرا لقرائتكم اختبار طبى لـ على معلول اليوم لتحديد موعد عودته للتدريبات الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع على معلول ظهير أيسر فريق الاهلي لاختبار طبي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات والمباريات المقبلة بعدما تمت إراحته من مباراة سموحة الأخيرة بالدوري.

وتعرض على معلول لإجهاد بسيط فى العضلة الأمامية خلال مباراة صن داونز السبت الماضى بجنوب أفريقيا فى أياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا التى تعادل فيها الأحمر بهدف لمثله ليتأهل بطل مصر لنصف نهائي البطولة بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة، ورغم أن الإجهاد الذى عانى منه معلول أمام صن داونز كان بسيطاً إلا أن الجهاز الفني فضّل إراحته في مباراة سموحة الأربعاء الماضي بالدورى التى انتهت بالتعادل بهدف لمثله حتى لا تتفاقم الإصابة وتحدث مُضاعفات للاعب الذى يُعد أهم أهم أسلحة الفريق.

ويخشى الجهاز الفنى من تفاقم إصابة معلول فى العضلة الأمامية لذا فضل الجهاز الفني إراحته من مباراة إنبى كذلك التي كان مُقرراً لها اليوم السبت، في الدوري الممتاز وتم تأجيلها لسوء الأحوال الجوية ، ومن المقرر أن يبحث الجهاز الفني خطة المرحلة المقبلة بعد تأجيل مباراة إنبي.