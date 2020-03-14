شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر طبي للمدربين للتعريف على فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد سلطان، مؤتمرها الطبي الثاني، في الثانية عشر ظهراليوم السبت، بمقر الاتحاد، من المقرر أن يناقش المؤتمر أعراض فيروس "الكورونا" وطرق الوقاية منه وتم توجيه الدعوة للمدربين وأطباء الفرق لحضور المؤتمر وأى فرد له علاقة بالمنظومة الكروية، وكذلك عرض معلومات عن الفرق بين الأنفلونزا ونزلات البرد، ومقارنة الأعراض وخطورتها وطرق الوقاية منه ، وكيفية التأكد من إصابة أي فرد به من داخل الفريق.

كما سيتم طلب كل نادي بإرسال تقارير عن أي لاعب أو فرد يظهر عليه أعراض مرض الكرونا من أجل سرعة اتخاذ الإجراءات لعلاج هذا المصاب وإخطار اتحاد الكرة ووزارة الشباب و الرياضة به.

وأعن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباريات منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، والتي تستضيفها الكاميرون في العام المقبل، بسبب فيروس كورونا، وبذلك ستتأجل مباراتى منتخب مصر مع توجو.

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ووفقًا لخطاب الاتحاد الإفريقي فتقرر تأجيل المباريات الخاصة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في الفترة من 25 وحتى 31 مارس الجاري، مما يعني تأجيل منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات وأشار الاتحاد الإفريقي في خطابه إلى تحديد موعد جديد لتلك المباريات سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق، جدير بالذكر أن المنتخب المصري كان من المقرر أن تواجه منتخب توجو يومي 26 و29 من الشهر الجاري.