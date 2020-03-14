شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد "القوام كاملاً" فى مران اليوم استعدادا لمواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تدريباته اليوم، السبت، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، التي ستقام يوم الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، في الجولة الـ19 بالدورى الممتاز.

ويعود الزمالك اليوم لمرانه كامل العدد فى التدريبات الجماعية بعدما وضع جهاز الفريق، برنامجا تدريبيا خاصا بالأمس لمحمود عبدالرحيم جنش وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد عبدالغني ومحمود عبدالرازق شيكابالا لاعبو الفريق، داخل جيمانيزيوم النادي، حيث فضل الجهاز الفني عدم خوضهم التدريبات الجماعية والاكتفاء بمران الجيمانزيوم.

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وحرص الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على تعديل برنامج الفريق بسبب معدلات اللياقة البدنية إلى جانب التدريب على النواحى الفنية خاصة إن الفريق قد عاد بالأمس، لاستئناف تدريباته بعدما حصل اللاعبين على راحة أول أمس، الخميس، عقب تأجيل لقاء الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ18 بالدورى الذى كان من المقرر إقامته الخميس، قبل أن يتم تأجيل اللقاء بسبب الأحوال الجوية.

ونظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار سوء حالة الطقس قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل المباريات التى تقام اليوم السبت وغدا الأحد ضمن مسابقة الدورى الممتاز حرصا على سلامة جميع عناصر اللعبة، كان مقرر إقامة مباراة الأهلى وإنبى، اليوم، المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر بينما كان الزمالك سوف يلتقي غدا الأحد مع المصري مؤجلة من الأسبوع الـ 14 ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة فيما بعد.

ويسعى الزمالك إلى تحسين ترتيبه فى جدول ترتيب الدورى بعد غلق ملف دورى أبطال إفريقيا عقب تخطى عقبة الترجى التونسى، في إياب دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا، والتي انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف نظيف، ليتأهل الفريق إلى نصف النهائي الأفريقي بفضل الفوز في الذهاب، بثلاثة أهداف مقابل هدف.