جميع مباريات اليوم السبت 14-3-2020 “المؤجلة بسبب كورونا”

إنضم الدوري الإنجليزي الممتاز إلى قائمة الدوريات المؤجلة حتى بداية شهر أبريل 2020، والبداية كانت بتأجيل جميع مباريات الجولة الـ 30، التي كان مقررًا لها اليوم السبت 14-3-2020، بسبب فيروس كورونا سريع الانتشار.

السبت الكروي أو السبت الممتاز كما كان عشاق كرة القدم يسمونه سيتحول هذا الأسبوع إلى سبت كئيب مع تأجيل جميع الأحداث، باستثناء الدوري التركي والدوري الروسي، حيث يواصلان العمل دون مشاكل، ومعهما الدوري الأوكراني.

كان من المنتظر أن تبدأ مباريات السبت الكروي بلقاء بين واتفورد وليستر سيتي، في تمام الساعة 14:30، على ملعب فيكيراج روود.

وأعلنت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة إقامة تلك المباراة دون مشاكل مساء أول أمس الخميس، قبل أن يتغير كل شيء في لمح البصر مع صباح اليوم التالي بسبب إصابة المدير الفني لنادي آرسنال “ميكيل آرتيتا” بفيروس كورونا.

وقبل دقائق من إعلان قرار تأجيل جميع دوريات النخبة في بريطانيا (الدوري الإنجليزي الممتاز والممتاز “ب” والليج وان والليج تو، والدوري الأسكتلندي الممتاز والدوري الويلزي الممتاز والدوري الآيرلندي الشمالي الممتاز”، أعلنت إدارة تشيلسي إصابة اللاعب الشاب “كالوم هودسون أودوي” بفيروس كورونا.

وتبع خبر إصابة أودوي بالكورونا وإيقاف الدوري الإنجليزي حتى أبريل، وتفكير مسؤولي الاتحاد الإنجليزي في إلغاء المسابقة، صدور قرار بإيقاف إدارة ليفربول – متصدر البريميرليج- لكافة أنشطته خوفًا من تفشي كورونا بين لاعبيه في التدريبات.

والتالي جدول جميع مباريات اليوم السبت 14-3-2020 المؤجلة:

* الدوري الإنجليزي الممتاز – الجولة 30

واتفورد – ليستر سيتي

بورنموث – كريستال بالاس

برايتون – آرسنال

مانشستر سيتي – بيرنلي

نيوكاسل يونايتد – شيفيلد يونايتد

نوريتش سيتي – ساوثامبتون

أستون فيلا – تشيلسي

* الدوري الفرنسي – الجولة 29

مونبلييه – مارسيليا

أميان – أنجيه

بريست – ليل

نانت – نيم

ستراسبورج – ديجون

تولوز – ميتز

* الدوري الألماني – الجولة 26

دورتموند – شالكه (ديربي)

كولن – ماينز

هوفنهايم – هيرتا برلين

ريد بول لايبزج – فرايبورج

يونيون برلين – بايرن ميونخ

* الدوري الإيطالي – الجولة 27

سبال – كالياري

جنوى – بارما

تورينو – أودينيزي

* الدوري الهولندي – 27

فيليم II – هيرنفين

إيندهوفن – إيمين

زفوله – هيراكليس

أوتريخت – فيتيس آرينهيم

* الدوري الإسباني – الجولة 28

ليجانيس – بلد الوليد

فالنسيا – ليفانتي

ريال مايوركا – برشلونة

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سيلتا فيجو – فياريال

* الدوري الإسباني الدرجة الثانية (السيجوندا) – الجولة 32

فوينلابرادا – تينيريفي

ملقة – هويسكا

ميرانديس – نومانثيا

ريال أوفيدو – بونفيرادينا

ديبورتيفو لاكرونيا – سبورتينج خيخون

* كأس السويد – تأجيل

* الدوري السويسري “السوبر ليج” – الجولة 26 (تأجلت)

* الدوري الأوروجوياني الأبيرتورا – الجولة الرابعة (تأجلت)

* الدوري الأمريكي للمحترفين “ميجور ليج” – الجولة الثالثة (تأجلت)

* الدوري الألباني – الجولة 27 (تأجلت)

* الدوري البرتغالي – الجولة 25 (تأجلت)

* الدوري الروماني (مجموعة التتويج باللقب + الدرجة الثانية + كأس رومانيا للسيدات) – تأجيل

* الدوري الأسكتلندي الممتاز – الجولة 31 (تأجلت)

* الدوري الآرميني – الجولة 18 (تأجلت)

* الدوري النسماوي – الجولة 23 (تأجلت)

* الدوري الأذربيجاني – الجولة 21 (تأجلت)

* الدوري البلجيكي – مباراة الصعود (تأجلت)

* الدوري البوسني – الجولة 23 (تأجلت)

* الدوري البلغاري – الجولة 25 (تأجلت)

* الدوري التشيلي – الجولة 8 (تأجلت)

* الدوري الصيني – الجولة 4 (تأجلت)

* الدوري الكولومبي – الجولة 9 (تأجلت)

* الدوري الكرواتي – الجولة 27 (تأجلت)

* الدوري القبرصي – الجولة 24 (تأجلت)

* الدوري التشيكي – الجولة 25 (تأجلت)

* الدوري الدنماركي – الجولة 21 (تأجلت)

* الدوري الإنجليزي الممتاز “ب”، التشامبيون شيب – الجولة 38 (تأجلت)

* الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى “ليج وان” – الجولة 38 (تأجلت)

* الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية “ليج تو” – الجولة 38 (تأجلت)

* الدوري الاستوني – الجولة 2 (تأجلت)

* كأس فنلندا – دور الـ 8 (تأجل)

* الدوري الألماني الدرجة الثانية – الجولة 26 (تأجلت)

* كأس أيسلندا (الليج كب) – تأجل

* الدوري الإيراني الممتاز – الجولة 24 (تأجلت)

* دوري التتويج بلقب الدوري الإسرائيلي الممتاز + دوري الصعود للدوري (تأجل)

* الدوري الإيطالي الدرجة الثانية (سيري ب) – الجولة 29 (تأجلت)

* الدوري الياباني الممتاز – الجولة الرابعة (تأجلت)

دوريات أخرى تأجلت بسبب كورونا اليوم السبت 14-3-2020

الدوري اللاتفي + الدوري الليتواني + الدوري المالطي + دوري الجبل الأسود + دوري شمال مقدونيا + دوري آيرلندا الشمالية + الدوري الباراجوياني + الدوري البولندي + الدوري السلوفاكي + الدوري السلوفيني + دوري كوريا الجنوبية + الدوري الفنزويلي + الدوري التايلاندي + الدوري الويلزي.