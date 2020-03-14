رياضة | مفاجأة.. رد فعل ناري من ليفربول على تأجيل الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. رد فعل ناري من ليفربول على تأجيل الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى مشجعي الفريق، بعد قرار رابطة الدوري الإنجليزي بتأجيل جميع مباريات كرة القدم حتى 4 أبريل المقبل.

وصرح كلوب في الرسالة التي نشرها الموقع الرسمي للنادي قائلا: "لا أعتقد أن هذه هي اللحظة التي يجب أن تكون فيها أفكار مدرب كرة قدم مهمة، لكنني أفهم أن مشجعينا سيرغبون في السماع من الفريق وسوف أقوم بذلك".

وأضاف: "أولا وقبل كل شيء، يتعين علينا جميعا أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية بعضنا البعض. يجب أن يكون هذا هو الحال طوال الوقت في الحياة كمجتمع، ولكن في هذه اللحظة أعتقد أنه مهم أكثر من أي وقت مضى، لقد قلت من قبل أن كرة القدم تبدو دائمًا أهم الأشياء في الأشياء الأقل أهمية. اليوم، كرة القدم ومباريات كرة القدم ليست مهمة على الإطلاق".

وتابع: "بالطبع، لا نريد اللعب أمام ملعب فارغ ولا نريد تأجيل المباريات أو المسابقات، ولكن إذا كان ذلك يساعد فردًا واحدًا على البقاء بصحة جيدة - فرد واحد فقط - فسوف نقوم بذلك دون تردد، موضحًا إذا كان هناك خيارًا بين كرة القدم وسلامة المجتمع، فلن تكون هناك أفضلية للكرة بكل تأكيد".

وأضاف: "يتم تنفيذ قرار وإعلان اليوم بدافع الحفاظ على سلامة الناس، ولهذا السبب ندعم هذا القرار بالكامل، لقد رأينا أعضاء من الفرق التي تنافسنا يتعرضون للإصابة بالمرض، أظهر هذا الفيروس أن المشاركة في كرة القدم لا تقدم أي حصانة، إلى الأندية المنافسة والأفراد المصاب والذين سيتعرضون للإصابة كذلك في وقت لاحق، نفكر فيكم وندعوا لكم في صلواتنا".

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وواصل حديثه قائلا: "لا أحد منا يعرف في هذه اللحظة ما هو القادم، ولكن كفريق علينا أن نؤمن بأن السلطات تتخذ قرارات تستند إلى حكم أخلاقي سليم".

وأكمل: "نعم، أنا المدير الفني لهذا الفريق والنادي، وبالتالي أتحمل مسؤولية القيادة فيما يتعلق بمستقبلنا على أرض الملعب، لكن أعتقد أنه في الوقت الحاضر، مع وجود الكثير من الناس في مدينتنا والمنطقة والبلد والعالم يواجهون القلق والشك، سيكون من الخطأ تمامًا التحدث عن أي شيء بخلاف نصح الناس باتباع نصائح المختصين والعناية بأنفسهم وبعضنا البعض".

واستطرد حديثه قائلا "إن رسالة الفريق إلى المشجعين تتعلق فقط بالإهتمام بأنفسكم، ضعوا الأولوية لسلامتكم وصحتكم، لا تخاطروا، فكروا في المعرضين للخطو في مجتمعنا وتصرف معهم برأفة قدر الإمكان.

وأختتم حديثه: "برجاء الاعتناء بأنفسكم وانتبهوا لبعضكم البعض، لن تسير وحدك أبدًا، يورجن".

وجدير بالذكر، أن رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، قد أعنلت أمس الجمعة، تأجيل منافسات البريميرليج، والتشامبيونشيب ودوري الدرجة الأولى والثانية، وعدم خوض أي مباريات حتى يوم 4 أبريل المقبل على أقل تقدير.